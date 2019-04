Últims dies per visitar l'exposició d'indumentària litúrgica al Museu Diocesà

El mes de febrer passat es va inaugurar l'exposició titulada Alba. Més de 400 anys d'indumentària litúrgica. Aquesta exposició mostra alguns dels objectes que formen part de la cultura tradicional del territori, i inclou vestits de festa per a la litúrgia, ornaments tèxtils per als objectes i escenaris de culte, com també les robes pròpies dels clergues.

L'exposició ha coincidit amb la commemoració del 425è aniversari de la creació del bisbat de Solsona i es podrà visitar fins demà, diumenge, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Els organitzadors expliquen en un comunicat que aquesta exposició mostra «tresors amagats i apropa el públic a la cultura i a un llenguatge històric que són clau per poder entendre una part del patrimoni i la història del territori»

Les últimes visites es podran fer avui, de les 11 del matí a les 5 de la tarda, i demà, de les 11 del matí a les 2 del migdia.



Més exposicions

Coincidint amb la Fira de Sant Isidre de Solsona, el museu inaugurarà el dissabte 4 de maig l'exposició titulada Tot torna. Oficis d'ahir i d'avui, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Lacetans.