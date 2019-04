ERC guanya a Solsona amb un 38,75% dels vots

ERC ha guanyat les eleccions generals a Solsona aconseguint sumar 1886 vots, un 38,75% dels vots totals. D'aquesta manera repeteixen com el partit més votat a Solsona en unes eleccions generals després de guanyar l'any 2016. Junts per Catalunya es converteix en la segona força amb un 23,65% dels vots. Cs queda a la cinquena posició per darrere del PSOE i d'En Comú Podem, superant així a un PP que ha empitjorat els seus últims resultats a Solsona.

VOX també treu el cap a la capital del Solsonès amb 78 vots (1,60%) en una jornada electoral que ha deixat una gran participació, concretament un 76,19%.

A la resta de poblacions de la comarca s'han viscut resultats similars. A Sant Llorenç de Morunys també ha guanyat ERC amb un 39% dels vots i JxCat ha quedat segon amb un 33,83%. Un resultat molt semblant s'ha viscut a Olius, amb ERC com a força més votada, seguida de JxCat.