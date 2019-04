La il·lustradora valenciana Paula Bonet rep el premi Talentària 2019

La il·lustradora valenciana Paula Bonet va rebre ahir dissabte el premi Talentària, un guardó que valora l'emprenedoria i el lideratge de projectes a les dones.

El premi s'inclou dins la jornada Talentària, que per tercer any consecutiu la capital del Solsonès acull al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb gairebé un centenar d'assistents.

Professores, coaches, artistes i emprenedores de diferents sectors vingudes d'arreu de Catalu-nya es van trobar, ahir, en un fòrum formatiu destinat, enguany, a l'autoestima i el talent com a factors determinants en l'èxit de qualsevol projecte.

Un dels moments més esperats va ser l'entrega del premi Talentària, que enguany va ser per a Paula Bonet, escriptora i il·lustradora nascuda a Vila-real, València, que ha publicat treballs com Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End, que combina la narrativa i la pintura. També Bonet és coneguda a les xarxes socials per les seves publicacions reivindicatives a favor dels drets i les llibertats de la dona.

Malgrat que Bonet no hi va poder ser present, Noemí Vilaseca, periodista, en va llegir un reconeixement i es va poder veure un vídeo de Bonet agraint el guardó.

A part del premi, la celebració també va tenir diverses ponents que van tractar sobre l'autoestima i el talent. En aquest cas, la conferència inicial va ser a càrrec de Mònica Fusté, escriptora i coach, que, amb el nom de «Lideratge i autoestima per a l'èxit», va parlar sobre quines eines són necessàries i es poden posar en joc per poder liderar un projecte, o bé sobre la superació de les pors i l'autosabotatge.

A banda de les ponents, la jornada va incloure també un taller pràctic anomenat «Desmarca't. El talent com a factor diferencial», amb Gloria Méndez, experta en gestió del canvi, en què es va parlar de la connexió entre un projecte i l'arquetip de talent per fer desaparèixer la competència, ja que «el talent emociona i és important que els altres rebin aquest sentiment i fa que es diferenciï un projecte d'un altre», explicava Maribel Bella, tècnica dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal.

També explica que en el taller es va parlar que «no és necessari discutir-se pels preus de les coses, ja que quan hi ha talent, a les persones allò els demostra que hi ha un treball i una passió al darrere».