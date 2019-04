L'alcalde convergent de Riner, Joan Solà, encapçala una llista independent

Joan Solà, actual alcalde de Riner per CiU, optarà a la reelecció a l'alcaldia, però aquesta vegada no es presentarà sota les sigles hereves de Convergència (PDeCAT), sinó que formarà part de la candidatura Agrupació d'Electors Independents de Riner (AEI-RINER), una llista que «es manté al marge de les sigles polítiques», diu Solà. Tot i així, es manté a la militància del partit demòcrata.

Joan Solà, que té una carrera consolida en l'àmbit de la política local i comarcal, anuncia que es presentarà a les municipals del 26 de maig amb una llista que no mantingui sigles polítiques, i assegura que els membres de la candidatura van creure oportú presentar-se com a independents, ja que era la manera d'incloure més persones que «tinguessin ganes de treballar pel municipi però que no se sentien representades amb els partits polítics». També afirma que la decisió de no presentar-se amb el PDeCAT no ha estat per un canvi d'ideologia ni per cap discussió amb la formació.

Així doncs, en les properes eleccions municipals el municipi tindrà dues candidatures: la d'Independents per Riner, com a marca adscrita a Esquerra Republicana i encapçalada per Xavier Castellana, i Agrupació d'Electors Independents amb Joan Solà com a cap de llista, i es deixaria el PDeCAT sense representació.

L'alcalde actual assegura que a Riner, quan es presenta un projecte, hi ha la participació de la majoria de vilatants; per tant, «era el moment de fer més pinya i aglutinar tota la sensibilitat del poble».

La llista independent, segons explica Solà, inclou persones involucrades als diversos teixits associatius i culturals. Solà, que va ser president del Consell Comarcal durant els anys 2011-2015, assegura que la nova llista pensa en les necessitats de Riner i que, en aquests moments, no es plantegen optar al Consell.