La Confraria del Claustre rep un vitrall que estava situat a l'oficina de La Caixa

CaixaBank ha cedit a la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona el vitrall dedicat a la Mare de Déu que fins ara era al despatx del director de l'oficina del carrer de Llobera número 31. La cessió es va fer efectiva dijous passat amb la signatura de l'acta de donació per part del director d'Àrea de Negoci de CaixaBank al Bages-Solsonès, Albert Requena, i el president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Josep M. Besora.

La nova oficina de Caixabank, que se situarà a l'avinguda del Pont, disposarà de l'última tecnologia i serà del nou model que l'entitat està implantant per aproximar el client a l'oficina, i el vitrall no pot ser instal·lat en aquest nou espai. Núria Domínguez, responsable de comunicació de la direcció territorial de Catalu-nya, explica que el local no disposa de cap finestra que tingui l'espai per poder-hi posar el vitrall de la Mare de Déu, però que el fet «no s'atribueix en cap moment al caire religiós» de la peça. Per aquest motiu, la confraria, que va ser fundada l'any 1475 amb la funció principal de mantenir el culte a la imatge, s'encarregarà de l'extracció de la peça, per situar-la en un nou espai, en aquest cas a la capella del Claustre.

L'autoria del vitrall es desconeix i en aquests moments només se sap que és anterior a l'acte de coronació de la Mare de Déu, que es va dur a terme l'any 1956. Per aquest motiu, la confraria impulsarà un estudi per poder saber la data de construcció i, si és possible, el nom de l'autor.

El local on se situava fins avui el vitrall passarà a ser un espai sense ús i per aquest motiu, explica Domínguez, es va creue oportú fer cessió pública del vitrall per garantir la seva conservació i coneixement per part dels solsonins i els visitants de la ciutat i la comarca.

Durant l'acte de donació, el president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona, Josep M. Besora, va mostrar el seu agraïment a CaixaBank «per la seva generositat i sensibilitat, que permetrà conservar aquesta obra d'una gran qualitat artística».

El director d'Àrea de Negoci de CaixaBank al Bages-Solsonès, Albert Requena, per la seva banda, va voler destacar la satisfacció de l'entitat financera perquè amb aquesta cessió «garanteix que la peça pugui estar en les millors mans i, a més, que tothom podrà gaudir d'aquesta obra d'art».