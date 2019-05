El Solsonès iniciarà una prova pilot a Catalunya per a la prevenció de focs

La Sala Gòtica del Consell Comarcal va acollir, ahir, una reunió de la Taula del Foc del Solsonès per trobar eines i mètodes de prevenció d'incendis a la comarca. La reunió és pionera a Catalunya, ja que és la primera vegada que una reunió d'aquest tipus és d'àmbit comarcal.

La reunió ha sorgit de la commemoració dels 20 anys dels incendis del Solsonès, l'any 1998, en què en només tres dies es van cremar 27.000 hectàrees. Fins a avui, les Taules del Foc havien treballat en massissos concrets però no en un àmbit comarcal.

A aquesta trobada hi van assistir la delegada del Govern de la Catalunya Central, Alba Camps; el director dels Serveis Territorials d'Agricultura de la Catalunya Central, Ramon Lluís Lletjós Castells; el director dels Serveis Territorials d'Interior de la Catalunya Central, Eduard Freixedes Plans, el Grup d'Actuació Forestal (GRAF), Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Agrupacions de Defens Forestal (ADF) i sindicats agrícoles i forestals .

El Grup d'Actuació Forestal (GRAF) va explicar la prova pilot que es vol aplicar a la comarca del Solsonès, basada en el mètode de prevenció d'incendis que parteix del model anglès anomenat Wildfire Group, en què l'administració fa campanyes de sensibilització i difusió, a més de planificar projectes que els usuaris puguin acabar aplicant sobre la bona praxi als boscos.

Un altre model en què la prova pilot es vol centrar és el nord-americà, que treballa per comunitats que accepta que el territori es cremarà i, a partir d'aquest concepte, es plantegen idees i projectes per prevenir els riscos o les pèrdues de propietats, cases, etc. A més a més, aquest sistema parteix de la idea que tothom té una responsabilitat i té un paper dins de la comunitat que ha de complir.

Partint d'aquesta base, el GRAF proposa crear comissions que tractin diferents àmbits de protecció, on cada actor, és a dir, mossos d'esquadra, administració pública, agents forestals, etc. podran incorporar-se en aquella que els sigui més adequada segons la seva professió o capacitats. Per això, el GRAF els dona un marge de 15 dies per poder apuntar-s'hi iniciar al més aviat possible els treballs conjunts, que des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Eduard Plana, entén que és una iniciativa horitzontal, en la qual tots els agents poden treballar de manera transversal i, així, aconseguir més bona coordinació a l'hora de treballar en projectes de prevenció de riscos o en un incendi. Plana i el conjunt d'assistents també van coincidir que és necessari iniciar el projecte i treballar perquè no es repeteixin episodis com els del 1998.