La Llosa del Cavall inicia els salts amb corda elàstica a més de 120 metres d'altura

La presa del pantà de la Llosa del Cavall amb la plataforma per saltar des de 122 metres Martí POns

Ahir es va iniciar, al pantà de la Llosa del Cavall, el salt amb corda elàstica, també anomenat bungee. Els més aventurers podran, a partir d'ara, llançar-se des d'una altura de 120 metres lligats amb una corda elàstica.

L'activitat, que havia de començar a les 11 del matí, es va retardar fins a la tarda, ja que els organitzadors van haver de dur a terme diverses proves de seguretat i resistència de les cordes per tal que els usuaris poguessin saltar amb totes les condicions correctes.

De fet, els impulsors de la iniciativa, que és l'empresa solsonina Quesaltilaiaia, expliquen que la seguretat ha estat validada i controlada pel primer fabricant d'elàstics d'Europa, Vertige Adventures, una firma pionera en el sector i reconeguda al món.

Aquestes proves prèvies als salts consisteixen en el llançament d'uns pesos com a simulació del cos humà.

La nova activitat de salt està situada a la presa del pantà de la Llosa del Cavall, a Navès, un lloc de pas molt freqüentat. El salt és d'una altura total de 122 metres i és una de les iniciatives que ha emprès el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, dins d'una una campanya per promocionar la zona.

A partir d'ahir els salts estan oberts als participants cada setmana, de dijous a diumenge.

L'estructura metàl·lica consta de dos pisos. El primer pis, per on l'usuari ha d'entrar, està destinat a les persones que no es vulguin llançar però que vulguin gaudir de les vistes del pantà.

En canvi, la planta inferior de l'estructura servirà per a les persones que vulguin dur a terme els salts a la presa.