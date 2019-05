Josep Bargalló, a Solsona: «Passat l'estiu començaran les obres de construcció de l'Escola El Vinyet»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha visitat aquest matí tres centres educatius de Solsona: les escoles El Vinyet i El Setelsis, i l'Institut Francesc Ribalta. Durant la visita el titular d'Educació ha afirmat que "passat l'estiu començaran les obres de construcció de l'Escola El Vinyet", que actualment està en part ubicada en mòduls prefabricats. Bargalló també ha destacat la "innovació educativa" dels projectes i les propostes que proposen les dues escoles d'educació infantil i primària i l'institut que ha visitat.

A primera hora, Bargalló ha arribat a l'Ajuntament de Solsona, on ha estat rebut per l'alcalde del municipi, David Rodríguez, i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón. Bargalló ha assegurat que "es treballarà conjuntament amb l'Ajuntament en projectes nous, i aquests projectes nous passen entre d'altres coses per plantejar-nos noves

En acabar, el conseller d'Educació s'ha traslladat a l'Escola El Vinyet per fer un recorregut per les instal·lacions i reunir-se amb l'equip directiu. El centre acull a 220 alumnes i participen en el projecte El Refugi, que promou la presència d'art a l'escola i fomenta la col·laboració entre entitats de l'àmbit de les arts i l'educació per compartir recursos i metodologies.

Tot seguit, el titular d'Educació ha visitat l'Escola El Setelsis i ha mantingut una reunió amb la direcció. L'Escola compta amb 402 alumnes i forma part del projecte Escola Nova XXI, que té com a objectiu que tot infant independentment del seu context i condicions pugui gaudir d'experiències d'aprenentatge que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

Per últim, Bargalló s'ha desplaçat a l'Institut Francesc Ribalta, que escolaritza a 534 alumnes, on s'ha reunit amb l'equip directiu i ha visitat algunes aules del centre. El conseller ha manifestat que "és un institut complet en el sentit que fa secundària obligatòria, fa batxillerat, fa formació professional, i és un institut que ara també està treballant per projectes, que està introduint les noves tecnologies, i que dona una visió àmplia del que és el sistema educatiu de la cuitat".