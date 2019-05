La nova presidenta de la Diputació es compromet a mantenir les ajudes

La nova presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, assegura que augmentarà fins a 10.000 euros la subvenció que el Consell Comarcal rep per a actes firals i que hi ha un projecte de 5 anys que farà arribar la fibra òptica fins als municipis més petits de la província. Així ho va explicar al darrer Consell d'Alcaldes que es va celebrar ahir a la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès.

La trobada entre alcaldes i la presidenta de la Diputació va ser la darrera abans de les eleccions municipals del 26 de maig, «on els membres de l'administració podrien canviar», va dir Perelló. De totes maneres, essent conscient que el càrrec de presidència l'havia acceptat recentment, va voler explicar que volia seguir amb els projectes iniciats a l'inici de la legislatura i que esperava «poder-los tirar endavant».

Alguns d'aquests projectes i iniciatives feien referència directa a la comarca del Solsonès. Un dels més destacats va ser l'augment de 10.000 euros de la subvenció que rebia el Consell Comarcal per a actes firals al llarg de l'any. Així, la subvenció augmentaria de 30.000 a 40.000 euros.

També, la presidenta de la Diputació va explicar que es durien a terme diverses reformes en algunes de les carreteres de la comarca, com és el cas del tram de Solsona en direcció a coll de Jou, fins al càmping, en què el projecte ja està escrit. O la fibra òptica, amb un projecte de 5 anys, amb el qual es pretén que tots els municipis, encara que siguin molt petits, «puguin gaudir de la nova tecnologia».

Rosa Maria Perelló exerceix el càrrec com a presidenta després que el mes d'octubre passat l'expresident de la Diputació, Joan Reñé, renunciés al càrrec en ser detingut i posat en llibertat amb càrrecs, a principi del mateix mes d'octubre, per presumptes cobraments de comissions per adjudicacions.

De fet, Perelló, l'actual presidenta, va iniciar els seus parlaments presentant oficialment el càrrec i dient que no era necessari explicar els motius pels quals havia arribat a la presidència tan recentment.

A l'inici de l'acte, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va voler fer entrega d'un recordatori de la ciutat com a mostra de gratitud en nom de tots els alcaldes de la comarca, i la nova presidenta de la Diputació també va signar al llibre d'honor.