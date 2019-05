Bargalló visita les escoles públiques i posa data a la futura escola El Vinyet

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va visitar els tres centres d'ensenyament públic de Solsona en el transcurs de la seva visita d'ahir a la ciutat.

Durant la visita, Bargalló va anunciar la data d'inici de la construcció de la futura escola El Vi-nyet, aquest proper estiu, segons ha confirmat a aquest diari la mateixa escola. Amb la confirmació de la data es posa punt final a una situació d'incertesa que afectava mestres i alumnes.

La presència de Bargalló, acompanyat per Júlia Estaran (cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar i adjunta a la direcció dels Serveis Territorials a la Catalunya Central), s'emmarca dins les habituals visites al territori per conèixer de primera mà el funcionament i les demandes de professors i alumnes. El conseller va ser rebut a les 9 del matí per l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, i la regidora d'Educació, Isabel Roca, que el van acompanyar durant tota la seva estada a Solsona.

L'escola El Vinyet va ser el primer centre que va rebre la visita de Bargalló. Allà va conèixer «una escola innovadora i en creixement», explica la cap d'estudis, Raquel Tarrés; i també va poder copsar el neguit de professors i alumnes per la data d'inici de la construcció de l'edifici que ha d'acollir l'escola.

Bargalló va informar-los que aquest proper estiu començaran les obres; per la qual cosa, i tenint en compte els 18 mesos de durada prevista dels treballs, el curs 2021-22 l'escola El Vinyet ja podrà estrenar la seva nova seu.

Durant la seva estada al centre, el conseller Bargalló va visitar algunes aules i es va reunir amb alumnes sense la presència d'adults, i després es va reunir amb l'equip directiu per conèixer la realitat de l'escola. Bargalló va repetir aquest mateix format en les altres dues escoles que va visitar ahir.

Tarrés va qualificar Bargalló com «una persona molt propera que ens ha fet sentir molt ben acollits».

Després, el conseller d'Educació de la Generalitat va visitar l'escola Setelsis. Durant una hora i mitja, aproximadament, Bargalló va recórrer algunes aules i va assistir a la presentació dels 7 Principis de l'Aprenentatge, on els nens i nenes de sisè de primària (entre 11 i 12 anys) d'aquest centre públic van explicar-li els preceptes d'allò que, segons ells, ha de ser un bon ensenyament.

En el transcurs de la xerrada amb l'equip directiu del centre, la directora de l'escola Setelsis, Eli Travesset, va interpel·lar Bargalló per demanar-li «els recursos per poder desplegar correctament el decret d'inclusió», que ha de facilitar la integració de tots els alumnes del centre amb independència de les seves capacitats.

Finalment, el conseller Bargalló va anar a l'institut Francesc Ribalta, l'únic centre públic de secundària de Solsona. La directora del centre, Teresa Pijuan, va rebre'l acompanyada del seu equip directiu.