ERC presenta els seus alcaldables en tretze dels quinze pobles del Solsonès

Després dels reeixits resultats que fa quatre anys ERC va aconseguir al Solsonès, amb una majoria absoluta a la capital comarcal i el control del Consell Comarcal, la formació independentista va presentar ahir les candidatures a les properes eleccions municipals del 26 de maig amb l'objectiu d'incrementar la seva força.

L'acte, que va tenir lloc al matí al passeig Pare Claret, va tenir la presència de la majoria dels caps de llista dels tretze municipis on presenta llistes (d'un total de quinze municipis), un més que fa quatre anys. Va ser encapçalat per David Rodríguez, alcalde de Solsona; Xavier Castellana, alcaldable de Riner i reelegit al Senat en les darreres eleccions generals, i Benjamí Puig, alcalde de Pinell del Solsonès, que es presenta a la reelecció. A més a més, hi va haver la presència de Jon Iñaturri, diputat al Congrés per EH Bildu, i que considera la qüestió catalana com «una causa de tota la ciutadania per la pèrdua de drets i llibertats que ha comportat».

Rodríguez va presentar «una candidatura transversal amb equilibri entre gent amb experiència i gent nova» i va quantificar en tres els eixos de la campa-nya d'ERC a Solsona. Per una banda, «les eleccions són un examen al govern municipal, i nosaltres podem estar orgullosos de presentar una saca plena d'actuacions», i va qualificar la majoria absoluta amb què ha governat com a «transversal i dialogant». El segon eix exposat per Rodríguez va ser «una proposta de futur on parlarem d'educació, habitatge, medi ambient...» amb l'objectiu «de construir una Solsona amable i amb qualitat de vida per als seus ciutadans». El tercer eix és «el manteniment d'un govern estable».

Al municipi de Llobera, on ERC va tenir la pèrdua de l'alcalde Josep Colell a causa de la seva mort, l'alcaldable de la formació independentista, Dolors Caelles, s'ha incorporat a la llista d'independents.

Benjamí Puig, per la seva banda, va garantir «una línia continuista basada en la cohesió social i la millora d'infraestructures»; dues preocupacions que es van repetir en les diferents intervencions dels alcaldables d'ERC en l'acte d'ahir.

Xavier Castellana, pel seu costat, va parlar sobre la necessitat de «potenciar les escoles rurals en funcionament», ja que «són el viver dels pobles». Una preocupació fruit de l'especial orografia de la comarca, amb masies disseminades pel territori.

L'acte va servir per insuflar energia i il·lusió en els representants d'una formació que, al Solsonès, té bones expectatives.