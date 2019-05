Dues llistes del Solsonès 'fitxen' dos polítics del Berguedà per liderar-les

El president del PDeCAT al Berguedà, Jordi Selga, i l'exalcalde de Gironella per Esquerra Republicana, Ramon Costa, encapçalaran dues candidatures al Solsonès. Selga es presentarà com a número 1 a la llista d'Independents per Guixers (IPG-Junts) i Costa serà el candidat a l'alcaldia per la Coma i la Pedra amb Independents per la Coma i la Pedra- Acord Municipal (ICIP-AM).

L'actual regidor casserrenc pel PDeCAT i president del partit a la comarca, Jordi Selga i Feixas, va explicar fa uns mesos a aquest diari que no es tornaria a presentar a les eleccions municipals d'enguany per Casserres (Berguedà), tot i que el seu objectiu era continuar dins del món polític «allà on fes falta». Així, el regidor es presenta com a primer candidat de la llista independents de Junts per Catalunya de Guixers, un municipi on les llistes són obertes, és a dir, es vota de manera individual cada persona, no una candidatura sencera.

El fet de presentar-se a Guixers, explica Selga, és per la vinculació que té amb el municipi, on té una masia familiar, ja que el seus besavis eren d'allà i el seu pare també hi va néixer.

Així, el candidat explica que «l'estimació i la vinculació directa amb el municipi», com també la retirada política de l'actual alcalde, Marià Chaure, l'han impulsat a fer el pas «per tal de poder ajudar i treballar al màxim per un municipi amb poca població i i que té una gran extansió de terreny, on és necessària una millora dels sistemes d'aigua, electricitat i carreteres», explica.

Pel que fa al candidat d'Esquerra Republicana Ramon Costa i Guinó, va ser alcalde de Gironella en els anys 2003-2011, es presentarà com a cap de llista per Independents per la Coma i la Pedra sota la marca blanca del partit republicà.

El fet s'atribueix, explica l'alcaldable, al fet que des de fa aproximadament 30 anys té una finca al municipi i des de la seva jubilació hi passa llargues temporades. Costa explica que parlant amb els veïns es va considerar que era una bona oportunitat per poder contribuir a la millora del municipi perquè té experiència política.

La llista republicana està formada per persones que viuen al municipi durant la setmana o els caps de setmana. Amb aquesta, pretenen augmentar la qualitat dels serveis «d'un municipi que és petit i disseminat».

Tots dos candidats berguedans esperen que els veïns de cadascun dels municipis els donin un vot de confiança malgrat que s'hagin presentat en altres localitats.