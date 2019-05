Solsona ofereix pràctiques Odisseu als estudiants en 12 empreses d'àmbit rural

Fins a 12 empreses del Solsonès, la Segarra i el Bages participaran al programa Odisseu, una convocatòria de pràctiques remunerades per incentivar i facilitar el retorn de joves al medi rural amb la inserció laboral. Els estudiants interessats poden sol·licitar les beques fins al proper 12 de maig.

L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Grup d'Acció Local Leader situat a Solsona duen a terme des de fa 4 anys campanyes i iniciatives entre les entitats vinculades amb els joves, com l'Espai Jove de Solsona, per fomentar el creixement i la inserció laboral a la zona.

Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, encarregat de fer difusió del projecte, explica que aquesta iniciativa sorgeix de la constatació que la majoria de joves van a estudiar a ciutats grans i que molts «ja no retornen al seu lloc d'origen pel seu desconeixement del potencial empresarial que se'ls pot oferir».

Així, el programa Practicum Odisseu vol facilitar el contacte entre empresaris i joves estudiants per poder dur a terme un programa de pràctiques remunerades amb un mínim de 5 euros l'hora, «tot i que cada empresa, segons les seves capacitats i els sectors en què treballa, pot incrementar el sou», afirma Vilalta. A més a més, un cop finalitzat els programa de pràctiques poden incorporar-se a l'empresa amb un contracte laboral.

Per fer-ho possible és necessari que les empreses interessades es posin en contacte amb el programa Odisseu, al qual cadascuna pot presentar fins a dues ofertes de pràctiques, i han de complir un seguit de requisits, com per exemple, donar d'alta a la Seguretat Social l'estudiant, malgrat que siguin pràctiques.

Per altra banda, els estudiants que hi estiguin interessats poden fer la sol·licitud fins al 12 de maig,. El projecte s'adreça a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de Catalunya i, en el cas de grau, que hagin superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el moment de sol·licitar les pràctiques.

En el cas del Solsonès, en l'edició anterior hi va haver disponibles 5 ofertes del total de 137 i enguany aquest nombre es mantindrà igual. Pel que fa als estudiants, s'atorgaran fins a 75 beques al conjunt de Catalunya, a diferència del 2018, quan se'n van oferir fins a un total de 45 ajudes.