Els increments al Centre Sanitari van lligats a un nou acord amb Salut

El dèficit del Centre Sanitari del Solsonès el 2018 va ser de 104.000 euros, i la direcció de l'equipament, en mans de la presidència del Consell Comarcal del Solsonpes, no està disposada que aquesta xifra s'incrementi. Reclama al departament de Salut un nou acord per al finançament del centre. I fins que no arribi una injecció econòmica a la caixa del centre no pensa cedir en la petició del comitè d'empresa, que vol cobrar complements endarrerits i no perdre'ls en el futur i vol que s'apliquin els increments salarials que hi ha al sector sanitari.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i màxima responsable de l'economia del Centre, va explicar que les negociacions amb CATSalut per trobar un nou model de gestió econòmic estan obertes des de fa uns mesos, però, de moment no hi ha solucions que permetin afrontar una despesa més elevada. Alarcón ha defensat les darreres setmanes que l'augment del dèficit té a veure amb un model obsolet que no preveu l'increment de les necessitats de consultes als especialistes que ofereix el centre, com també la manca de seguiment que alguns treballadors del centre duen a terme quant a les recomanacions de CatSalut a l'hora de receptar medicaments.

Amb tot, la direcció va assegurar que es treballa per poder fer efectiu el nou model de gestió i també que mantindran la seva funció de vetllar per la qualitat de la institució, com també de l'assistència que reben els ciutadans.



Compareixença d'Alarcón

Alarcón va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació per sortir al pas d'una campanya que ha dut a terme el comitè d'empresa, que ha penjat cartells per les parets on s'afirma: «El gerent ha cobrat, i nosaltres per què no?» i «Volem el que és nostre». La presidenta va voler deixar clar quins eren els sous que cobren els treballadors. Un metge, una mitjana de 66.137 euros bruts anuals; i un infermer una mitjana de 45.200 euros bruts anuals. Va admetre que no s'han retribuït altres complements, que els treballadors reclamen, les conegudes com a DPO.

Alarcón explica que els cartells fan acusacions «que són falses». «Els treballadors reben al dia els pagamanets salarials i les pagues extres. Per tant, la direcció del centre assegura que aquests missatges dels cartells generen confusió als ciutadans», i que fan que «tinguem dificultat per trobar personal sanitari, ja que els professionals tenen por de no cobrar, quan és totalment fals», va explicar la presidenta.

Així, es va voler fer pública la mitjana de retribució en brut anual que tenen els treballadors. En aquest cas, els responsables mèdics i de farmàcia cobren actualment una mitjana de 66.137 euros bruts. Pel que fa al col·lectiu d'infermeres i fisioterapeutes, cobren una mitjana de 45.200 euros bruts anuals. Els auxiliars cobren una mitjana de 24.800 euros l'any i els administratius, 26.100 euros.

A aquests salaris s'hi han de sumar les DPO, que els treballadors reclamen, i els augments salarials del 2018 i el 2019. La presidenta argumenta que l'increment no és obligat per part de l'administració d'assumir-lo en una anualitat. El 2018 va ser de l' 1,95% i el 2019, del 2,25%. Considera que és necessari negociar quin percentatge d'augment es pot aplicar, però el comitè d'empresa el vol sencer i les negociacions estan trencades.