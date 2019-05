Solsona inicia els actes de la Fira de Sant Isidre marcada per la campanya del 26-M

La Fira de Sant Isidre d'enguany serà una edició que farà "bullir l'olla". Així és com iniciava els parlaments la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, referint-se a una fira que cada any augmenta en qualitat i expositors, com també coincidint amb l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals d'aquest mes de maig.

L'inici de la fira, que es va dur a terme el divendres al matí al Consell Comarcal, va comptar amb la presència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, el director de la fira, Josep Caelles, i la resta de consellers del Consell Comarcal. Tots ells, amb els seus respectius partits polítics mantenint les distàncies entre les formacions marcant així l'inici de la campanya electoral. De fet, Solsona es va despertar ahir amb gairebé 200 expositors de la comarca i d'arreu de Catalunya al llarg de tot el recinte firal, com també amb les imatges dels candidats a l'alcaldia d'enguany.

Abans que els diferents responsables parlessin del certamen, els trabucaires van marcar l'inici dels tres dies de celebració amb els seus trets de pólvora.

Teresa Jordà, durant el seu parlament va donar un seguit d'elogis a la fira i als seus organitzadors per la magnitud que ha aconseguit l'esdeveniment. «És una fira que batega més que mai, consolidant així Solsona com el cor de la pagesia» explicava. També la consellera, Teresa Jordà, va dir que la Fira de Sant Isidre de Solsona estava aconseguint ser un símbol de catalanitat, «malgrat que Sant Isidre fos un pagès madrileny».

Finalment, la consellera va agrair que la fira comptés amb un espai dedicat als joves amb la mostra d'art, considerant que «és una aposta clara per a potenciar l'art que hi ha a la zona i també per a poder crear cohesió social i de territori entre els joves».

Abans de finalitzar els parlaments i iniciar un recorregut per la ciutat i pels diferents espais de la fira, Josep Caelles, va voler agrair la participació i la bona organització de la fira, considerant que era un orgull per a ell podeu veure com la «Festa Major del Solsonès» estava consolidada i que esperava que es mantingués durant moltes edicions més.

Així es va donar inici als tres dies de fira, on ahir ja s'hi van poder veure els primers actes, com el taller amb llana i cotó o la demostració d'una màquina que mesura la humitat dels cereals. També hi va haver l'entrega de premis del IX Concurs d'Empresaris del Solsonès i va finalitzar el dia amb una de les novetats d'enguany, l'escenari obert de Musiquemoles a l'espai gastronòmic de la fira.

Tot i ser el primer dia i, a més, sent divendres, la bona temperatura i el dia assolellat van provocar que a les 11 del matí els carrers de Solsona estiguessin bastant plens de curiosos d'arreu que van voler acostar-se per a poder veure les diferents mostres d'artesania. Les zones amb més afluència d'assistents, a part de l'espai gastronòmic i les mostres d'artesania, van ser les mostres de bestiar equí, oví i boví, com també la de maquinària agrícola i ramadera.



La Fira de Sant Isidre acull avui i demà els actes centrals d'aquesta edició

«La Festa Major del Solsonès» continua aquest cap de setmana amb una programació plena d'actes i exposicions relacionades amb el món rural, l'artesania i la pagesia. Enguany, però, la música ha pres part del protagonisme en la majoria d'actes central.

Aquest dissabte es podran escoltar les audicions dels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Solsona, el concert solidari pel càncer infantil «Tarantino» i l'actuació de la Batucada Takumba al llarg del recinte firal. També, pels més atrevits, dissabte a la nit es durà a terme el segon Bestiari Fest a la Sala Polivalent amb el DJ Sepu's, el grup de versions Dalton Bang i la Dj Blanca Ross.

A part dels actes musicals, avui també es podà veure i participar al concurs d'esquilar ovelles, el concurs de conducció de tractors, com també la demostració i exhibició de treballs artesanals realitzats en fusta i cuir.