La fira reparteix protagonisme entre animals, tractors, entitats i alcaldables

Solsona va viure ahir la segona jornada de la Fira de Sant Isidre amb el protagonisme repartit entre animals, eines del camp, entitats i, aquest any, els caps de cartell de les properes eleccions municipals a la ciutat ben visibles als fanals i els punts habituals de propaganda electoral.

Però les preocupacions d'Isidre Vila, ramader del sector oví de la comarca, són força lluny de les propostes dels diferents partits polítics. «El preu del xai és el mateix que vint anys enrere, mentre que tot s'encareix», es queixa entre les seves ovelles a la vela del Camp del Serra; una problemàtica que s'afegeix als nous hàbits alimentaris perquè «la gent menja poc xai».

En aquest espai hi ha exposades unes 250 ovelles i cabres, destinades al consum de carn o bé a la producció de llet, tot i que les explotacions d'oví del Solsonès són, sobretot, les primeres; un fet que agreuja, encara més, la seva situació. Per altra banda, la venda de llana (a l'espai de la fira hi ha demostracions d'esquilar ovelles) reporta pocs beneficis perquè «és un tipus de llana «que venem per fabricar aïllaments i té poc valor» diu Vila. Tot això, provoca que «la majoria de ramaders del sector oví haguem de fer altres treballs» afegeix aquest ramader.

Una situació diferent és la dels ramaders del sector vaquí, presents a la fira en una vela al Camp del Serra al costat de la de les ovelles. El centenar d'explotacions del Solsonès, amb més de 4.000 caps de més de dotze anys, són majoritàriament extensives; i entre els seus propietaris «hi ha realitats molt diferents, depenent del nombre d'animals de cadascú», expliquen fonts de Grusvas, l'entitat responsable d'aquest sector a la fira.

Per la seva banda, la quarantena de cavalls exposats, també al Camp del Serra, s'utilitzen «com a hobby, sobretot per passejar» explica Jordi Bajona. En aquest casos, «la seva vida útil va dels 4 anys als 25», assegura Bajona, tot i que poden viure fins a 30 anys. Amb tot, Bajona diu que al Solsonès encara queden alguns èquids que s'utilitzen per treballar, sobretot que arrosseguen fusta en explotacions forestals de difícil accés per a la maquinària agrícola.

Les eines per treballar el camp també són protagonistes d'aquesta fira, que, tot i ser un certamen multisectorial, manté els seus orígens de fira ramadera i agrícola. Les marques comercials de més renom hi són presents amb les darreres novetats que han tret al mercat. Els sistemes de guiatge i de precisió i màquines cada vegada més respectuoses amb el medi ambient són les darreres incorporacions a la maquinària agrícola.

Per una altra banda, la Fira de Sant Isidre és un aparador immillorable perquè les entitats puguin donar-se a conèixer a la població, alhora que una oportunitat per recaptar diners, ja sigui amb la venda d'objectes, números per sortejar o col·laboracions desinteressades. L'anomenada Fira de les Entitats s'ubica a l'espai entre el passeig Pare Claret i la Sala Polivalent, a l'exterior de la qual hi ha l'espai gastronòmic.

Malgrat els núvols del matí, la pluja no va aparèixer ahir a Solsona i el bon temps va permetre a solsonins i visitants passejar-se pels carrers sota la mirada muda d'uns caps de cartell que voleiaven al vent.