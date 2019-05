Solsona recupera els visitants a la fira després d'un dissabte amb menys gent

El bon temps va omplir, ahir, els carrers de Solsona de gent amb ganes de gaudir del darrer dia de la Fira de Sant Isidre, el certamen més destacat dels que se celebren a la comarca durant l'any i que s'ha convertit en la primera fira catalana pel que fa al nombre de caps de bestiar vius.

El brogit dels petits es barrejava amb mil colors provinents de les parades i les olors característiques d'ametlles garapinyades i xurros en una fira multisectorial adreçada, sobretot, a un públic familiar. A més a més, i com ja és habitual, moltes botigues del nucli antic van obrir les portes i van treure la mercaderia al carrer per aprofitar la presència d'un volum de persones gens habitual.

Una quantitat de gent que ahir va ser sensiblement superior al dia anterior, segons les sensacions que explicaven paradistes i responsables d'entitats i que va confirmar a aquest diari Josep Lluís Caelles, director de la fira. Per a ell, «hem detectat una punxada en l'afluència de visitants del dissabte i respecte a l'any anterior», una xifra que ahir es va incrementar.

Entre les activitats d'ahir, cal destacar el taller de cuina Cuinem amb plantes del bosc i xai del Solsonès, a càrrec del prestigiós xef Jordi Llobet, una activitat organitzada pel Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC).

Per una altra banda, la trobada de motos clàssiques i antigues Ciutat de Solsona va arribar a la seva setzena edició. La sortida en moto, organitzada per Motor Club Solsonès, ja s'ha convertit en cita obligada per als amants locals d'aquests vehicles de dues rodes. Dins el món del motor, també es va celebrar una ruta amb cotxes clàssics. Però la novetat d'enguany en aquest camp va ser la primera trobada, dissabte, de cotxes japonesos, una activitat organitzada per Històrics Solsonès.

Per una altra banda, el Camp del Serra va acollir una exhibició de cavalls de pura raça àrab on es va explicar detalladament la seva morfologia i les característiques d'aquests preuats animals.



Exposicions i mostres

La Fira de Sant Isidre és també una oportunitat perquè els joves artistes del Solsonès mostrin el seu treball a un públic molt més nombrós del que és habitual. Així, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal aplegava obres d'aquest col·lectiu. Una altra sala del mateix edifici acollia una col·lecció privada de ganivets solsonins.

El vestíbul de la Sala Polivalent oferia un recorregut pels 25 anys de l'escola Arrels; i, per un altre costat, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona es pot veure Tot torna. Oficis d'ahir i avui.