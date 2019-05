El Consell decideix amortitzar el cap d'administració del Centre Sanitari

Les dificultats econòmiques al Centre Sanitari, amb un dèficit de 104.000 euros, i la impossibilitat de poder continuar endavant amb un model de gestió com el d'ara, que no fa front a les necessitats del centre, han provocat l'amortització del lloc de treball de cap d'administració del Centre Sanitari. La direcció del centre al·lega que és per motius organitzatius i econòmics, i l'oposició del Consell, amb PDeCAT i CUP, es mostra contrària a la decisió.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal, i màxima responsable de l'economia del Centre Sanitari, explica que el motiu principal pel qual s'ha amortitzat el lloc de treball és la situació d'urgència en què es troba en aquests moments el centre. «Aquesta plaça fa un any que estava en excedència per motius personals. Aquest càrrec cobrava 85.000 euros anualment».

A l'informe de secretaria i serveis jurídics s'explica que les tasques que havia de fer el cap d'administració actualment estaven repartides entre treballadors responsables de l'administració del centre i la direcció. Amb això, la presidenta explica que «ha quedat demostrat que les tasques del cap d'administració es poden solucionar igualment sense aquest lloc de treball determinat i, per tant, hem decidit continuar repartir-les entre el personal i la direcció del centre, amb un cost de 8.000 euros anuals, en comparació dels 85.000 euros», assegura.

Fins avui, el responsable que es feia càrrec de l'administració gestionava la facturació del centre, la programació del calendari, la coordinació del personal administratiu i els zeladors, i l'elaboració de DPO i seguiment dels objectius, entre d'altres.



Diverses queixes

La rapidesa com s'ha dut a terme l'amortització del lloc de treball ha creat confusió i diversitat d'opinions entre els diferents partits presents al Consell, com també al comitè d'empresa del Centre Sanitari.

En aquest cas, el comitè d'empresa es queixa i recrimina a la direcció del centre que en cap moment es va informar d'aquesta presa de decisió i consideren que ha estat un error decidir l'amortització d'un càrrec al centre. Per altra banda, des de la direcció del centre s'explica que s'ha seguit el procediment que requereix aquesta decisió: sotmetre l'acord a la comissió de govern del Centre Sanitari, aprovar-lo al Consell, que es va dur a terme en el darrer ple, i finalment informar-ne i ratificar-lo a la junta del Centre Sanitari, que es durà terme avui, dimarts.

També, en el darrer ple del Consell celebrat la setmana passada, l'oposició, amb PDeCAT i la CUP, va assegurar que havien rebut l'informe que tractava el tema dies més tard del previst, després que es reunissin els membres del Consell en una comissió informativa per tractar els punts del ple. Sara Alarcón, en canvi, accepta que no van tenir l'informe el dia de la comissió però sí 48 hores abans de la sessió plenària, que de fet «van rebre per correu electrònic i més tard per la plataforma digital per on reben les informacions, ja que hi va haver problemes tècnics».

Tot i així, Marc Barbens, cap de l'op0sició pel PDeCAT, explica que «és una falta de respecte que no rebem la informació, a més tractant-se d'un tema tan delicat». També assegura que, de la roda de premsa convocada abans del ple ordinari, l'oposició no en tenia coneixement i que és una falta de respecte als mitjans de comunicació convocats, «volent crear confusió». Sara Alarcón, en canvi, considera que no s'ha d'avisar l'oposició quan es duran a terme rodes de premsa, ni tampoc que es tractés del mateix el que es va explicar als mitjans –les dificultats i el dèficit del Centre Sanitari– i l'amortització d'un lloc de treball, «a part que s'havia d'aprovar i explicar primer a la sessió del ple».

També Marc Barbens considera que s'haurà d'indemnitzar el treballador amb, almenys, 90.000 euros, cosa que «posa encara en més risc la situació actual del centre i, que a més, hi haurà de fer front el proper Govern que entri d'aquí a quinze dies».

Per altra banda, la direcció del centre considera que no s'haurà de pagar cap tipus d'indemnització, ja que el treballador actualment tenia una excedència, si no és que hi ha una demanda judicial, cas en el qual «el jutge hauria de decidir si s'ha de fer efectiva o no».