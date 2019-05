CCOO desmenteix que les protestes tinguin res a veure amb les eleccions

El comitè d'empresa del Centre Sanitari del Solsonès i els seus assessors, de Comissions Obreres (CCOO), ha fet un comunicat en què explica que els treballadors només reclamen el que els pertoca, independenment de les eleccions del 26 de maig, i recriminen a Sara Alarcón, màxima responsable econòmica del centre, que ha culpabilitzat els treballadors d'augmentar el dèficit pressupostari i de no trobar personal sanitari que vulgui treballar al centre. També asseguren que l'amortització del lloc de treball del cap d'administració no suposa cap estalvi econòmic a l'exercici pressupostari del 2018.

En una roda de premsa convocada pel Consell, Sara Alarcón va explicar el dèficit pressupostari que actualment hi ha al Centre Sanitari, com també que a causa de les protestes del treballadors i les pancartes penjades a l'edifici del centre començava a haver-hi dificultats per trobar personal sanitari que vulgui treballar a Solsona, ja que «es fa la sensació que els treballadors no cobren, i no és així».

Els treballadors, per la seva banda, asseguren que no han dit mai que no cobraven, sinó que reclamen els pagaments que els pertoquen -pagues per objectius (DPO) i augments retributius- «com qualsevol treballador que lluita per allò que li pertany». El comitè també assegura que si la protesta es fa dos mesos abans de les eleccions no és res més que una mera coincidència. «Si hem començat ara aquesta protesta és perquè el Consell Comarcal va sembrar dubtes clars que no pagarien l'augment de sou del 2018».

Pel que fa a l'amortització del lloc de treball de cap d'Administració, que ha estat una decisió presa per la direcció del centre i aprovada pel Consell Comarcal, el comitè d'empresa assegura que en cap moment es va informar de res, malgrat que Alarcón va afirmar que abans d'explicar-ho al comitè s'havia d'aprovar al Consell i comunicar-ho a la persona.

De totes maneres, el comitè assegura que la direcció ho justifica com un estalvi per al centre, però que aquesta amortització «no pot suposar un estalvi en aquest tancament del 2018, ja que ha estat d'excedència i, per tant, no s'ha pagat el seu sou i s'ha tancat igualment en negatiu».

El comitè també diu que aquest estalvi no es produirà a causa dels serveis externs contractats, com l'advocat per fer d'assessor de salut.