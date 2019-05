El Grup Natura demana ajuda pel risc de perdre alzines i roures a la comarca

El Grup Natura del SolsonèsCentre d'Estudis Lacetans ha fet un estudi sobre vells roures i alzines que hi ha als boscos del Solsonès i assegura que aquestes espècies estan en perill a causa de la plantació de coníferes que s'ha dut a terme durant el segle XX. El grup demana que es tingui cura dels pocs arbres vells que hi ha ja que perilla la desaparició d'espècies animals que viuen en aquests arbres i hi podria haver l'augment de plagues com la processionària.

En l'estudi s'explica que, fins al principi del segle XX, bona part del Solsonès era pasturat per grans ramats d'ovelles conegudes com l'ovella «solsonenca o també anomenada solsonina». En aquestes zones hi havia deveses de roures i alzines. La problemàtica, però, es va iniciar quan els ramats d'ovelles van anar desapareixent i els boscs de coníferes van envair aquestes zones.

A més, expliquen que al Solsonès, en ser una comarca que té una gran rellevància en el món de la fusta, es van tallar moltes zones de deveses per donar espai als pins. A hores d'ara, en zones com a Castellar de la Ribera, les zones boscoses han quedat copsades pels pins i la freqüència de vells roures i alzines ha estat minvada.

El fet que desapareixin aquestes espècies d'arbres també tenen efectes directes en la fauna pròpia de la comarca, expliquen els responsables de l'estudi.

Des del punt de vista ecològic i biològic, aquests arbres vells presenten nombroses cavitats interiors que «constitueixen un refugi i un lloc de reproducció per a molts ocells, ratpenats, petits mamífers, entre d'altres». Aquestes espècies animals que hi conviuen ajuden a regular nombroses plagues forestals com la processionària. «Podríem dir que aquests arbres fan un microhàbitat o microsistema creat per centenars d'anys, tot i que de dimensions reduïdes.

També el Grup Natura es queixa que aquests arbres no estan protegits pels decrets d'arbres i arbredes i, per tant, no hi ha cap figura legal que protegeixi aquest patrimoni.

Per aquest motiu, el grup demana que s'intenti ajudar els propietaris a poder conservar-los i que s'implementi un drecret llei que reguli que quan es conservin aquestes espècies en camps de conreu suposi avantatges per als propietaris de la zona en concepte de greening; és a dir, facilitar als agricultors la planificació dels seus conreus comprovant si compleixen les condicions del pagament verd.

Una altra idea del grup és crear arbredes d'interès local.