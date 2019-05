Berga i Solsona, entre els 7 jutjats on no es retira la vigilància per l'«alt risc» de rebre un atac dels CDR

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit mantenir la vigilància dels Mossos d'Esquadra davant dels jutjats de Berga i de Solsona. Des del 15 de gener, a la majoria de jutjats la vigilància es fa de les 3 de la tarda a les 8 del matí de l'endemà, quan no hi ha activitat judicial. El TSJC ha pres la decisió després que els jutges degans dels partits judicials de Catalunya presentessin un informe al president del Tribunal sobre la situació en què es trobaven els jutjats del país, com també les recomanacions de mantenir els Mossos en vigilància a les ciutats que tinguessin un «alt risc» de ser objecte de noves accions per part dels CDR.

Arran de les accions organitzades pels CDR el 4 de febrer a la matinada, amb pintades als jutjats i l'escampada de fems, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, va ordenar que els Mossos d'Esquadra mantinguessin la guàrdia continuada davant de cada jutjat. Ara, després de tres mesos, el president ha ordenat rebaixar la protecció policial presencial permanent als jutjats catalans, de manera que els Mossos d'Esquadra es retirin durant els dies laborables de les 8 del matí a les 3 de la tarda, i es mantinguin la resta d'hores.

El TSJC ha ordenat al comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, el surienc Miquel Esquius, que els agents del cos mantinguin la vigilància continuada al Palau de Justícia, seu de l'Audiència de Barcelona i del TSJC, a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, així com als jutjats del Vendrell, Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona i Berga.

El màxim responsable del TSJC explica en la seva petició de protecció als Mossos que han passat tres mesos des dels fets i que en aquest període de temps no s'han identificat els suposats autors del llançament dels excrements ni de les pintades. Aquest fet, per al president del tribunal pressuposa un risc més alt de repetició dels fets, però davant «la necessitat d'optimitzar recursos públics (en referència a la reducció d'hores de vigilància)» ha valorat aquesta rebaixa d'hores de presència.

El document no fa una explicació específica de les causes per les quals es manté en uns jutjats i en uns altres no, més enllà d'aquella consideració general de veure més risc de reiteració d'atacs. Es considera que es manté «la intensitat del risc» de possibles noves accions.

Per als jutjats de Solsona, Berga, el Vendrell, Gandesa, Balaguer i Cervera no només es manté el mateix nombre d'efectius, sinó que també es confirma la mateixa dotació en la vigilància, segons explica el president del TSJC.

La decisió serà comunicada properament a la conselleria de Justícia i al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), com també a la Fiscalia Superior de Catalu-nya i als diversos presidents de les quatre audiències provincials.