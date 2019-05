Els caçadors fan fira amb l'objectiu de millorar la seva imatge a la nostra societat

La Fira del Caçador de Solsona va arribar a la setzena edició, tot un repte en l'actualitat i tenint en compte que molts certamens d'aquestes característiques han tancat les portes.

A més a més de les parades de roba de camuflatge, botes o expositors de gossos, la fira vol ser un aparador per mostrar el món de la caça a la societat «i fer entendre a la gent que els caçadors no som depredadors d'animals, sinó que som reguladors», explica Tomás Madruga, president de la Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca, que organitza la fira.

Per a Madruga, «actualment els caçadors tenim una mala imatge que no es correspon amb la realitat», i posa com a exemple l'excés d'exemplars d'espècies reintroduïdes com el cabirol, la daina, el mufló, «que podrien convertir-se en espècie invasora alhora que desplacen del seu territori l'isard, que és l'animal autòcton d'aquesta zona», explica Madruga. A això cal afegir-hi «els accidents de trànsit que provoquen a les carreteres i els danys als cultius», per la qual cosa «cal un control que només podem fer els caçadors», afegeix el president dels caçadors solsonins.

Societats de caçadors veïnes (com les de Llobera, Sant Llorenç de Morunys, Navès i la Ribera Salada) també eren presents a la Fira del Caçador. Tal com diu Madruga, «és essencial mantenir bones relacions entre les diferents societats perquè hem de treballar conjuntament».

Aquest certamen s'ha celebrat en diferents dates i enclavaments, però en les darreres edicions s'ha fixat el cap de setmana posterior a la Fira de Sant Isidre i al Camp del Serra per tal d'aprofitar les veles que cedeix la Diputació de Lleida. En aquest sentit, els nombrosos expositors de gossos de caça s'habiliten en una vela separada de la que acull les parades i el bar.

La Federació Catalana de Caça, per la seva banda, va muntar un espai adreçat als més petits perquè coneguessin el món de la caça.

L'activitat que va despertar més expectació va ser la final territorial de Lleida d'ocells fringíl·lids, en l'especialitat de resistència, que va acollir molts participants.