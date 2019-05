Barbens creu que la solució econòmica per al Centre Sanitari és de CatSalut

La problemàtica del Centre Sanitari del Solsonès, amb una manca de finançament que enguany ha suposat un dèficit pressupostari de 104.000 euros i demandes de treballadors del centre perquè es facin efectius els increments i els complements salarials, ha generat preocupació i diverses respostes entre els partits sobre quina hauria de ser la gestió del centre. Marc Barbens, de Junts per Solsona, explica que el seu partit defensa un model que sigui gestionat pel Consell Comarcal i un millor finançament per part de CatSalut.

Alternativa per Solsona-CUP i el partit socialista van explicar que volen un Centre Sanitari que sigui gestionat pel departament de Salut. En canvi, Barbens assegura que aquest fet posaria en perill la situació actual del centre, en què hi ha especialitats mèdiques i es fan proves complementàries que es desvinculen de la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.

En aquest sentit, el candidat a l'alcaldia de Junts per Solsona explica que el dèficit actual ve donat per una mala gestió de la direcció del centre, en aquest cas amb Sara Alarcón com a màxima responsable econòmica, i assegura que, en els quatre anys de legislatura, el traspàs de diners del Centre Sanitari al Consell Comarcal en concepte de serveis «ha augmentat de 107.000 euros a 180.000». «Nosaltres proposem no passar directament 104.000 euros, que són els que s'han generat de dèficit del centre al Consell, i d'aquesta manera poder saldar-lo».

Una de les altres preocupacions que hi ha actualment són les demandes dels treballadors que reclamen les pagues per objectius (DPO ) del 2017 i del 2018, com també els augments salarials del 2018 i del 2019. En aquest sentit, malgrat que s'ha fet un reconeixement de les DPO del 2017 i que s'ha de negociar amb el comitè d'empresa els augments salarials, Barbens vol crear un full de ruta des de la direcció i els treballadors sanitaris, «per així crear uns objectius definits i poder aconseguir la viabilitat del centre i la seva gestió».

El candidat també diu que ja s'ha reunit amb el comitè d'empresa i que aquest«té bona predisposició per reprendre les negociacions i trobar una solució». «S'ha de pagar el que els pertoca a cada treballador per conveni i contracte, com en qualsevol empresa que pertanyi a l'administració pública», apunta Barbens.