El PDeCAT diu que les revisions laborals i els serveis de mútues millorarien la situació del centre

Marc Barbens, candidat a l'alcaldia per Junts per Solsona, destaca que el dèficit que el Centre Sanitari actualment genera podria entrar en vies de solució optant per un replantejament de la gestió del centre, com també de les possibilitats d'oferir serveis a empreses, o mantenint contactes amb privats.

En aquest sentit, des de la formació proposen la recuperació de les revisions laborals de les empreses solsonines, que actualment les duen a terme amb una empresa privada, i asseguren que aquestes «suposarien uns ingressos per al centre que ajudarien a millorar la situació actual».

El candidat també explica que una altra solució possible podria ser la relació amb mútues o privats que permetessin que qualsevol ciutadà que tingués mútua pogués optar a tenir els serveis que ofereix el Centre Sanitari, i d'aquesta manera les mútues haurien de pagar els serveis al centre.