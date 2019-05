El primer tram de la pujada del Seminari recupera el doble sentit

Des de la setmana passada es permet circular en sentit descendent per la pujada del Seminari de Solsona fins a l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre. El primer tram del carrer ha recuperat el doble sentit de circulació, que el va deixar de tenir fa deu anys. Amb aquesta reordenació de la mobilitat, el consistori dona resposta a una petició dels veïns dels sectors dels Masos i del Turó de Sant Magí i de la zona esportiva, i diversifica el flux de trànsit que es concentra a la rotonda de la plaça d'Antoni Guitart.

Així, els vehicles que baixen per aquesta via poden arribar fins a l'encreuament de davant del tanatori. La incorporació només la poden fer els vehicles que vagi en direcció a l'avinguda del Pont, per seguretat i per minimitzar les maniobres.