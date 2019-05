Junts per Solsona vol que la gestió del Centre Sanitari del Solsonès sigui exclusiva del Consell Comarcal

Junts per Solsona, amb Marc Barbens com a cap de llista, diu que les dificultats econòmiques que pateix el Centre Sanitari del Solsonès és a causa d'una mala gestió de la direcció del Centre Sanitari i assegura que si es continua així, "hi ha el risc de no poder continuar gestionant el centre des del Consell Comarcal".

"Si governem, el primer que farem serà convocar dues reunions per solucionar l'actual desgavell del Centre Sanitari. Una reunió amb tots els alcaldes de la comarca per anar a la una, i la segona amb tot el personal del Centre Sanitari per establir conjuntament un nou full de ruta

compartit". Amb aquesta afirmació, Barbens s'ha compromès a solucionar la situació del Centre Sanitari, i que "és el principal problema que actualment té la comarca".

Per una banda, les aturades diàries per part dels treballadors de 5 minuts per reclamar que se'ls pagui els complements salarials, com són les pagues per objectius (DPO) del 2017 i el 2018, com també els augments retributius del 2018 i 2019, Barbens considera que és una situació "mai vista ni en els moments més difícils de la crisi, quan la situació financera de les administracions era del tot precària".

Pel que fa al dèficit de l'exercici pressupostari del 2018, que es va tancar amb una xifra de 104.000 euros, l'alcaldable explica que se'n preveu per aquest any i que "si segueix aquest govern es tocarà el moll de l'os i la permanència del Centre Sanitari tal com es coneix a dia d'avui estarà en risc".

També el candidat de Junts per Solsona assegura que al principi de la legislatura l'any 2015 es ve produir una pujada de sous de la direcció política, "especialment el sou del gerent que va ascendir a 70.000 euros". A més, explica que el traspàs econòmic que fa el Centre Sanitari al Consell Comarcal va ascendir de 107.000 euros als 180.000 euros que han passat aquests últims quatre anys.



"Pèrdua d'especialitats"

El Centre Sanitari no només ofereix serveis d'atenció primària als ciutadans de Solsona i comarca, sinó que també ofereix un ampli ventall de 16 especialitats mèdiques i de 14 proves que eviten molts desplaçaments a centres de salut de Manresa i Barcelona. A més a més, el centre actua com a base del SEM, la qual cosa permet que es pugui actuar amb celeritat davant d'urgències mèdiques que requereixen un trasllat immediat del pacient. Al Centre Sanitari també s'hi troba l'espai sociosanitari -el que popularment es coneix com "la planta"- que permet que els malalts puguin estar-s'hi per recuperar-se de certes dolències sense necessitat d'haver de ser a Manresa.

Aquest serveis, explica Barbens que estan en situació de risc a causa "d'una mala gestió que han fet els responsables polítics. D'altra banda, sempre estarem d'acord en millorar el finançament que rep la nostra sanitat pública però difícilment el podrem millorar si no tenim la casa endreçada".

Propostes de Junts per Solsona

Les solucions que proposen des de Junts per Solsona passen per presentar un Pla de viabilitat del Centre Sanitari i establir un rumb conjunt amb el personal que contempli tots els temes pendents sobre la taula. Eixugar el dèficit creat per la direcció política a través de la devolució dels diners al Centre Sanitari i el pagament dels objectius complerts els anys 2017 i 2018.

També la formació política proposa solucionar el servei telefònic "per facilitar el contacte dels usuaris amb el centre i deixar de dificultar la tasca al personal d'administració".

Finalment també volen recuperar la confiança de les empreses solsonines per recuperar les revisions laborals i gestionar de manera eficaç les relacions amb mútues privades per poder augmentar els ingressos.