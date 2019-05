Un solsoní, premiat pel millor relat juvenil de la Catalunya Central

Martí Gruas, alumne de l'escola Arrels II de Solsona, ha estat guardonat amb el premi al millor relat de la Catalunya Central del certamen literari juvenil Ficcions 2019. La peculiartitat és que pateix un trastorn de l'espectre autista i el seu discrus va emocionar l'auditori del CaixaForum de Barcelona, on va recollir el premi.

«Crec que soc bastant normal, encara que tinc les meves coses, com per exemple que em costa molt relacionar-me amb els altres o que no entenc les bromes ni els acudits. Potser és que veig el món d'una altra manera», va dir.

Gruas també va agrair a la seva professora de català que el va animar a participar al concurs.