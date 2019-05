Riner acull els primers eixams d'abelles del projecte Redicat que pretén protegir l'espècie

El programa pilot Redicat per a la protecció del medi ambient i la biodiversitat a partir de les abelles, que han iniciat els municipis integrants del Pacte d'Arnes (Riner i Arnes), ha començat a traslladar abelles situades a Pujalt (Anoia) al municipi de Riner per conservar-ne l'espècie i la pol·linització, ja que aquesta està en perill cada any segons els experts.

A dia d'avui s'han fet servir dos eixams esquer situats en zones estratègiques del municipi de Pujalt. La majoria d'abelles que es trobaven en aquesta zona «estaven perdudes o molestaven els veïns. Aquest fet provocava que l'espècie s'anés reduint i la pol·linització d'aquestes abelles davallés anualment entre el 20 i el 30%» explica Joan Maria Llorenç, president de l'Associació d'Amics de les Abelles.

Responsables del programa com Joan Solà, alcalde de Riner, i Carles Feixas, regidor i apicultor, acompanyats d'Antoni de Solà, alcalde de Pujalt, i de Míriam Sort, directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, han estat els responsables de retirar dues arnes de les que havien estat dipositades en diferents llocs del terme municipal de Pujalt. Aquestes arnes han estat transportades i recol·locades en diferents punts del municipi de Riner, i així s'ha donat compliment a un dels punts del projecte: recuperar abelles que surten de l'eixam i volten perdudes.

«Quan en un eixam hi ha més d'una reina, les altres han de marxar i buscar un lloc nou per eixemar. Si no troben un lloc adient, fan niu en qualsevol indret, com pot ser sota teulades, entre pedres de revestiment de cases o a qualsevol lloc on puguin entrar i començar a fer els seus panells, fet que provoca així problemes importants per als veïns de les zones on passa això i moltes vegades estan destinades a la desaparició», expliquen els responsables del projecte.

A partir d'ara, sobretot a l'època de la floració, en zones on se sap que aquest fet passa amb freqüència, s'hi col·locaran caixes o arnes petites amb cera estirada, «fet que atreu les abelles que volten sense rumb i allà muntaran un nou eixam, una nova colònia», explica Llorenç. A mesura que aquestes caixes esquer es van omplint d'abelles, aquests nous eixams es traslladaran a un municipi receptor, en aquest cas Riner, on les abelles podran seguir la seva feina de pol·linització i de creixement, fet que l'alcalde de Riner celebra, «ja que podrem ajudar al manteniment de l'èspecie».

D'aquesta manera les abelles recuperades estaran en un lloc on podran contribuir en la pol·linització de les plantes i en l'equilibri de l'ecosistema.