L'oficina del consumidor resol favorablement el 67% de les queixes presentades

L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha resolt a favor del consumidor el 67,04 % de les 179 reclamacions presentades a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal que es van presentar el 2018. Així, el Solsonès se situa entre les 5 comarques amb el percentatge més alt de resolució favorable de Catalunya.

Aquestes dades situen el Solsonès com la primera comarca de la Catalunya Central en la resolució favorable al consumidor, amb una diferència de gairebé deu punts per sobre respecte de les altres comarques, on la mitjana és del 56%.

El Solsonès ha aconseguit resoldre favorablement el 67,04% de les reclamacions, és a dir, del total de 179, 120 han tingut una resolució favorable. Seguidament, la comarca central que està en segona posició és el Berguedà, on s'han resolt favorablement el 52,35% de les reclamacions. La segueixen Osona amb el 50,81%, el Bages amb el 47,01%, l'Anoia amb el 40,80%, i finalment, en última posició de les comarques centrals, el Moianès amb un 0%.

De fet, durant el 2018 l'ACC va atendre a les comarques de la Catalunya Central prop de 5.600 consultes i va rebre més de 1.800 reclamacions. Si analitzem les dades de les reclamacions gestionades per l'Agència Catalana de Consum, la xifra de reclamacions resoltes del Solsonès se situa 14 punts per sobre de la mitjana de Catalunya (52,62%).

La majoria de les demandes es resolen per mediació, és a dir, el tècnic de consum intervé entre les dues parts –consumidor i empresa– i s'intenta arribar a un acord, o bé per arbitratge, un sistema extrajudicial per resoldre conflictes on un àrbitre escolta les dues parts i dicta una resolució.

Pel que fa a comarques de la demarcació de Lleida, a l'Alt Urgell s'han resolt favorablement el 45,65% de les reclamacions; a l'Alta Ribagorça, el 46,94% i a la Cerdanya, el 47,22%.

Així, si les dades del Solsonès es comparen amb les de Catalunya, el Solsonès se situa en quarta posició, per sota de la Terra Alta, amb el 81,10%; el Montsià, amb el 75,80%, i la Garrotxa, amb el 68,96%.