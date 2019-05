El Solsonès perd 400 habitants en 5 anys als municipis petits

El Solsonès ha perdut gairebé 400 habitants als municipis més petits de la comarca ens els dar-rers 5 anys. No és una situació insòlita al país perquè la despoblació i l'envelliment als pobles més petits de les zones rurals de Catalunya és un fet continuat que preocupa cada dia més a les administracions públiques, des dels ajuntaments fins als consells i la Generalitat, com també als habitants d'aquests petits municipis.

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) al Solsonès, sense sumar la capital, Solsona, la població d'entre 15 i 55 anys ha tingut una davallada de gairebé 400 persones des del 2013. Aprofundint en les dades, la pèrdua de població se situa especialment en les persones d'edats que oscil·len entre els 30 i 39 anys. En total són 150 persones han deixat d'estar registrades a les estadístiques de l'IDESCAT. Paral·lelament i en contraposició, la xi- fra de persones de més de 50 anys ha tingut, en els últims dos anys, un petit creixement de població.

Un dels motius principals que s'addueixen al fet de perdre població jove en els darrers anys és la manca de feina especialitzada arreu de la comarca, segons expliquen membres de l'Associació de Micropobles. Això provoca que els habitants de municipis petits hagin d'anar a viure a ciutats més grans, com per exemple Barcelona, per poder tenir l'oportunitat de trobar feina. Per aquest motiu, des de la Generalitat, com també des de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, s'han iniciat serveis com el projece Practicum Odisseu, que pretén oferir pràctiques remunerades a empreses locals i rurals a estudiants qualificats per poder augmentar les possiblitats laborals i també la competitivitat empresarial.