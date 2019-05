Ahir a la tarda es va fer entrega dels premis del concurs Zoom Fotogràfic organitzat per Resol Fotografia, on es premiaven diverses fotos de la Fira de Sant Isidre que es va dur a terme el cap de setmana del 10 de maig. Una de les fotos guanyadores de la temàtica de Fira en estil lliure va ser per a Valentí Moré, veí de Berga i membre de l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis (AFTDAO).