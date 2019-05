La Setmana de la Gent Gran de Solsona presenta enguany novetats

Solsona prepara la Setmana de la Gent Gran, que s'iniciarà el cap de setmana 8 i 9 de juny. El col·lectiu de més de 65 anys trobarà una àmplia diversitat d'activitats culturals, lúdiques i esportives, entre les quals no falten les cites fixes de cada edició, com la tradicional Festa d'homenatge a la gent gran del Solsonès, que enguany arriba a la quarantena edició, el diumenge 9 de juny, el ball en línia, el dilluns dia 10, o un cinefòrum, el dimarts 11.

Entre les novetats destacades d'enguany, hi haurà un cafè-col·loqui sobre diferents maneres d'estimar, el dimecres dia 12, com també un joc d'escapisme, el dissabte dia 15, i una doble exposició de fotos de besavis i besnets, el dissabte, el dilluns 10 i el dissabte 14. Un any més, es torna a convocar el Concurs a Instagram de la Setmana de la Gent Gran, i es fa una crida a la participació de tothom. S'obrirà del 8 al 15 de juny amb l'etiqueta #setmanagentgransolsona2019, i el premi consistirà en dues entrades per a la visita Tasta Solsona, a càrrec de Solsona Experience.

La Setmana de la Gent Gran és organitzada per la regidoria d'Acció Social i els Serveis Socials del Solsonès amb la col·laboració del Consell de la Gent Gran. La programació s'està fent arribar a les llars amb persones grans mitjançant correu postal.