Solsona habilita una segona colònia per controlar els gats de la ciutat

L'Ajuntament de Solsona ha implantat la segona colònia controlada de gats a la urbanització de la Cabana d'en Geli, després que l'any passat es portés a terme una prova pilot en una altra zona de la ciutat.

L'acció que s'ha dut a terme enguany, que se situa en un terreny al carrer de l'Anoia, a la part més alta del barri, s'han instal·lat tres casetes prefabricades de formigó del mateix tipus de les que es van col·locar l'any passat al carrer d'Antoni Gaudí.

Aquest sistema que ha utilitzat el consistori, que gestiona la colònia, ha estat a través d'un acord amb l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS).

El mètode triat a la capital del Solsonès és el CER, consistent en la captura, l'esterilització i el retorn. En aquest cas, la població felina és atreta al punt on se situen les casetes a través del pinso que s'hi subministra.

El pas següent és que les persones voluntàries de l'ADAS capturen els exemplars per dur-los al veterinari perquè els esterilitzi. Un cop finalitzat aquest procés, es retornen a la ciutat.

És el mateix mètode que es va posar en marxa l'any passat a la colònia habilitada com a prova pilot al carrer d'Antoni Gaudí, al bar-ri de Sant Agustí. Després que el veïnat es mostrés inquiet per l'increment de la població d'aquests animals de carrer a la zona, la regidoria de Medi Ambient va decidir estendre el sistema de control.

El primer any, Antoni Carralero, regidor de l'àrea en funcions, ha explicat que es va aconseguir esterilitzar fins a 25 gats, fet que els veïns de la zona de Sant Agustí celebren, «ja que estem aconseguint que els gats es quedin concentrats en un mateix lloc i, a més a més, com que estan esterilitzats no poden reproduir-se», explica el regidor. «Amb les colònies de gats es busca solucionar els possibles problemes de salubritat pública associats a la superpoblació d'animals de carrer i, alhora, afavorir una integració d'aquests individus adequada a la realitat urbana quant a socialització i convivència», segons explica Carralero.

Tal com assenyala en una carta que s'ha enviat al veïnat, «no ha de comportar cap tipus de molèstia, al contrari, ja que a mitjà termini suposarà una millora substancial per al barri».

El projecte va sorgir després que la Generalitat de Catalunya recomanés portar a terme aquest control dels gats. De totes maneres, el projecte havia de ser competència de l'Ajuntament. A més a més, el regidor en funcions assegura que «quan es duen a terme trobades de barri moltes vegades és un dels temes i reclamacions més demanats».

El terreny del carrer de l'Anoia on s'ha ubicat aquesta darrera colònia de gats és de propietat privada, per la qual cosa l'Ajuntament prèviament va signar un conveni de col·laboració amb els titulars que autoritza la instal·lació. Així mateix, el consistori es va encarregar de condicionar el talús a sobre del qual s'han col·locat les casetes per facilitar-hi l'accés i evitar despreniments de terra, especialment en cas de pluja. Aquests treballs els va executar Construccions Clotet per un import de 3.000 euros, a diferència de l'any passat, en què la prova pilot va tenir una partida assignada de 5.000 euros.

La idea del consistori és que el projecte tingui continuïtat i es pugui implantar a diversos punts de la ciutat, «tot i que prèviament cal buscar la ubicació idònia».