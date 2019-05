«L'educació és puntal perquè la comarca pugui millorar i créixer»

L'escola Arrels de Solsona, que es va crear per iniciativa de la Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre, celebra els 25 anys. Montse Codina, màxima responsable del centre, assegura que «serà un dia per recordar».



Com van ser els inicis de l'escola?

L'escola Arrels esdevé de la unificació dels tres centres concertats de Solsona, la Companyia de Maria Lestonnac, on actualment hi ha ubicada l'escola Arrels I, el Sagrat Cor, on hi ha la llar d'infants Arrels, i l'escola de formació professional Castellvell, on actualment hi ha la seu d'Arrels II. El gran impulsor de la unificació va ser mossèn Josep M. Ferran. Es va crear una fundació anomenada Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre, i el seu patronat es va formar amb membres de les tres institucions mare. Aquest és l'òrgan de govern dels centres. La dificultat va ser la unificació de criteris i manera de treballar, ja que parlem de tres centres diferents.

I com han estat aquests 25 anys?

Els primers anys van ser d'adaptació de la unificació dels tres centres, i a mesura que ha anat passant el temps el projecte s'ha anat consolidant fins a esdevenir un projecte ferm, engrescador i innovador.

Quin ha estat el moment més difícil que heu viscut?

Els moments difícils és quan hi ha hagut alguna reducció de concerts per part del departament d'Educació, ja que això significa reducció de personal i dificultats econòmiques pel centre.

I el més dolç?

Les celebracions que han anat venint aquests 25 anys: els 250 anys de la Companyia de Maria a Solsona, els 50 anys de l'escola de formació professional, quan vam celebrar els 10 anys d'Arrels... Són moments d'alegria i de constatar que el projecte és viu, estable i es va consolidant.

Creieu en el projecte escola concertada?

Sense l'escola concertada l'educació a Catalunya no tindria sentit. La concertada acull una gran quantitat d'alumnat a tot el territori. Les famílies creuen en el projecte del centre i això ens enforteix i ens dignifica. Poder escollir l'educació que es vol per als fills és essencial i un dret legítim.

Us tracta bé l'administració?

Les escoles concertades dels pobles petits fem la funció com una escola pública, ens sentim sovint incompresos i poc valorats, ja que necessitem més recursos i no els tenim.

Quina situació us plantegeu ara amb el canvi que ofereix la Generalitat de concertada a pública?

Els mitjans de comunicació no han dit tota la veritat, no es pot generalitzar. No és el nostre cas, nosaltres ens refermem en el nostre ideari i som una escola viva, una opció que agrada a les famílies i valorada per elles.

Cap on s'encamina l'educació en una comarca petita amb una gran tradició de l'explotació forestal i relacionada amb el món rural?

L'escola Arrels, amb molta tradició de formació professional, sempre ha estat arrelada al territori i està al costat del món empresarial de Solsona. Per això, entenem que l'educació és un puntal important perquè la comarca creixi i millori. Hem de ser conscients dels nostres privilegis i virtuts com també de les mancances del territori per poder oferir als nostres alumnes la millor oferta educativa possible.

Què veurem aquest cap de setmana?

La cloenda de tot un curs d'activitats per celebrar els 25 anys. Avui hi haurà la festa d'exalumnes, demà una trobada amb família fent un escape town per Solsona i diumenge hi haurà diverses activitats. Creiem que serem més de 500 persones. Serà un dia per recordar.