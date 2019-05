Solsona restringeix el trànsit al portal del Pont per treballs de millora de la il·luminació

Dilluns que ve es faran treballs de manteniment i millora de la il·luminació monumental del portal del Pont de Solsona. Serà l'última actuació després de la renovació amb la instal·lació d'una dotzena de focus nous de tecnologia led que es va fer el desembre passat. Aquesta operació obliga a tallar el trànsit al portal durant el matí per la instal·lació d'una cistella elevadora. Durant aquest horari, el trànsit rodat haurà d'accedir o sortir del nucli antic per la plaça de Palau. La restricció, però, no afecta els vianants.