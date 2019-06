El Consell Comarcal solsoní acull l'acte previ al Congrés Nacional de la Gent Gran

La Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès va acollir l'acte precongressual del vuitè Congrés Nacional de la Gent de Catalunya, que tindrà lloc a la tardor a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.

La consellera comarcal d'Acció Social en funcions, Sílvia Solé, va agrair l'assistència de la gent gran de la comarca. En el seu discurs també va voler animar-los a fer les aportacions que consideressin oportunes i necessàries per millorar les condicions de les persones més grans, i va subratllar que «hi tenen molt a dir».

Tant el director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, Joan Santacana, com la seva tècnica, Regina Cairol, van apuntar el percentatge creixent de la gent gran, per la qual cosa és important que aportin el seu punt de vista i participin de forma activa en la presa de decisions. Finalment, en el tancament de la sessió, la presidenta en funcions del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va posar en valor el coneixement i saber de la gent gran com un gran actiu a tenir en compte, i va animar-los a seguir treballant.