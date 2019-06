El CTFC estudia la creació de nous escenaris forestals i bioeconòmics

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), juntament amb l'Institut Català de la Fusta, l'Escola Agrària del Solsonès, el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, com també la Serradora Boix de Puig-reig, han començat a treballar en un projecte finançat per la Unió Europea valorat en 99.700 euros. L'objectiu és crear escenaris forestals i de bioeconomia per poder mobilitzar i vendre més fusta de la que ja es mou actualment, i alhora tenir en compte els impactes forestals que té l'explotació de fusta, com també per pal·liar els efectes del canvi climàtic, prevenir el risc d'incendis, conservar la biodiversitat i contribuir a la sostenibilitat econòmica. La iniciativa també pretén estudiar els impactes socials que hi haurà en el futur.

El projecte es va iniciar ara fa un any per mitjà del programa Eranet, de la Unió Europea, que, amb un altre projecte, el FutureBioEcon, també treballen conjuntament amb altres països, com Suècia, Finlàndia i Àustria, per donar resposta al repte que el CTFC es planteja a hores d'ara.

En el cas català, s'està treballant arreu del territori i «s'està acabant de plasmar l'eina necessària per tal de quantificar l'impacte que tindria més mobilització de la fusta tenint en compte la biodiversitat», explica Núria Aquilué, investigadora del projecte.

Un cop hagin trobat l'eina adequada per poder quantificar aquest impacte, el tercer pas consistirà a fer una avaluació de l'empremta que deixa en la biodiversitat dels escenaris.