Una exposició per identificar nens de la primera comunió de principi de segle XX

L'Arxiu Comarcal del Solsonès inaugura dissabte que ve, 8 de juny, una exposició fotogràfica, amb el títol «Saps qui són?», que recull imatges de nens i nenes que van fer la primera comunió entre els anys 30 i i final dels anys 50 i van ser retratats pel fotògraf solsoní Josep Maria Vicens i Purgimon.

L'exposició, que s'inclou en les activitats de la Setmana de la Gent Gran, mostrarà més de dues-centes imatges de solsonins que van viure a mitjan segle XX, de moltes de les quals es desconeix qui és el protagonista. Per aquest motiu, l'Arxiu Comarcal ha decidit organitzar aquesta iniciativa, per tal de poder identificar el màxim nombre possible de les persones que hi apareixen. «Creiem que són un testimoni de gran interès, i per poder contextualitzar i posar un nom i cognom a cadascuna de les fotos. Per això hem decidit convidar la gent gran perquè ens puguin indicar si reconeixen alguns rostres que es veuran exposats», explica la comissària de l'arxiu, Rosa Maria Vila. «A més, també creiem que són d'interès col·lectiu poder conèixer les persones que vivien a la nostra ciutat», ha afegit Vila.

L'autor de les imatges va ser Josep Maria Vicens i Purgimon (1884-1961), fotògraf solsoní que va col·laborar amb Adolf Mas, també de Solsona, que va participar en moltes iniciatives, com ara l'Àlbum Meravella o l'Enciclopèdia Espasa.

Vicens va ser conegut principalment com a fotògraf de paisatges, i sobretot es va centrar en la ciutat de Solsona. Amb tot, Vicens també es va dedicar a la faceta del retrat i va fer fotografies de rostres de solsonins i solsonines, i no necessàriament de la comunió. «Tenim moltes imatges de l'autor, el que passa és que vam decidir fer-ne una selecció i, en veure que teníem tantes fotografies de la primera comunió, vam decidir preparar aquesta primera exposició».

Per poder complir un dels principals objectius de l'exposició, que és la identificació de les persones que hi apareixen, el format triat és molt participatiu i està pensat «especialment per a la gent gran, que és qui pot recordar qui són les persones que es veuran exposades», ha assegurat la comissària. També s'ha tingut en compte la possibilitat que algunes de les imatges siguin de veïns de la comarca, no només de Solsona.

L'exposició, que es durà a terme a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, constarà de diferents espais, més enllà del fotogràfic, que és el central. Aquests introduiran i faran recordar aspectes religiosos i socials d'aquella època, com també de la primera comunió, «una cerimònia que marcava un abans i un després en el creixement dels infants», ha assegurat Vila.

«És una exposició diferent en molts sentits, tant per la temàtica com per l'ambientació, però un dels seus trets més importants és la participació de la gent», ha afegit Vila. L'exposició es podrà veure fins al diumenge 23 de juny.