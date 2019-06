El Solsonès participa amb activitats en el «Benvinguts a pagès» fins avui

Explotacions de la Catalunya Central participen aquest cap de setmana en el «Benvinguts a pagès», una iniciativa que convida les persones que vulguin descobrir la vida al camp a les explotacions agrícoles i ramaderes de les comarques del país. Tot i que en aquesta edició no hi ha cap granja oberta al públic, la comarca hi és present amb activitats. S'hi han programat visites guiades i menús a restaurants que realcin el producte de proximitat.

El Bages i l'Anoia són les comarques de la Catalunya Central que més explotacions aporten a la iniciativa, amb un total de set granges cadascuna. Al Berguedà s'hi poden visitar sis explotacions agrícoles i ramaderes; a la Cerdanya, tres; a l'Alt Urgell, quatre; i una al Moianès. A part, també es fan menús especials en restaurants que ofereixen productes alimentaris de proximitat a la seva carta i que també s'han sumat a la iniciativa.

Ahir ja es podien visitar les granges, i al llarg del dia d'avui encara s'hi pot anar. «Benvinguts a Pagès» és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i de l'Agència Catalana de Turisme, i de la Fundació Alícia. Hi col·laboren els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme així com nombroses entitats i associacions del sector d'arreu de Catalunya.

El projecte té com a finalitat reivindicar la vida a pagès i promocionar els productes agroalimentaris de les comarques catalanes, convertint la visita a les granges una experiència lúdica.