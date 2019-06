L'escola Arrels de Solsona clou un any d'actes per commemorar el seu 25è aniversari

L'escola Arrels de Solsona ha celebrat aquest cap de setmana la cloenda de les activitats que, durant tot el curs, s'han dut a terme per celebrar els 25 anys de la fundació de l'escola. Divendres van començar els actes amb una trobada d'exalumnes del centre docent. Va ser l'ocasió del retrobaments d'antics companys que, en alguns casos, no s'havien tornat a veure des del final dels seus estudis de secundària, i les emocions van ser molt intenses. Per un altre costat, dissabte es va organitzar un escape town familiar per diferents indrets de Solsona.

Però va ser ahir, diumenge, el dia que va concentrar el gruix de les activitats per celebrar les noces d'or d'Arrels. A les 11 del matí, a la catedral de la ciutat, el bisbe Xavier Novell va presidir una missa en acció de gràcies per aquests 25 anys d'existència; i, tot seguit, el Teatre Comarcal va acollir un acte institucional que va servir per homenatjar els professionals de l'escola que hi són des del seu inici, i en el transcurs del qual també es va presentar una publicació que commemora aquest aniversari. Després, la sala polivalent va acollir un dinar de germanor que va aplegar més de 500 persones, totes relacionades d'alguna manera amb el centre educatiu solsoní, moment que va servir per recordar anècdotes i aventures passades. Finalment, ahir a la tarda hi va haver jocs, danses i inflables, i una sessió de música per als alumnes més grans.



Tres en una

L'any 1993 les tres escoles concertades cristianes de Solsona van decidir unir-se i fundar l'escola Arrels. Eren l'Escola Parroquial Sagrat Cor (ubicada a l'edifici del seminari de Solsona); el Col·legi Lestonnac (instituït per les germanes de la companyia de Maria i que s'alçava on ara hi ha Arrels de primària); i l'Escola de Formació Professional Castellvell (on ara hi ha Arrels de secundària).