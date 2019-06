L'històric alcalde d'Odèn, Andreu Alet, podria governar amb majoria simple

Les eleccions municipals han provocat incertesa en diversos municipis del Solsonès sobre quin serà el partit que acabarà formant govern. En aquest cas, a Odèn, amb un cens de 236 persones, van fer que els partits que es presentaven, Agrupació d'Electors Independents, Junts per Odèn i Odèn-Acord Municipal, hagin hagut d'iniciar un procés de negociació per decidir qui acabarà sent l'alcalde del municipi.

Pel que fa al guanyador, l'històric alcalde des del 1979 fins al 2015, Andreu Alet, que llavors es va presentar per Junts per Odèn, ha estat escollit amb 80 vots a favor, 16 de diferència amb la segona força més votada, que ha estat Odèn-AM d'Esquerra Republicana (ERC), amb Albert Solé al capdavant.

L'històric alcalde, que no es va presentar per al mandat que ja s'acaba, ha explicat a aquest diari que des del partit hi va haver la necessitat de tornar-se a presentar, ja que «que estàvem sent oblidats, i el municipi, amb aquests resultats, ha mostrat el seu interès i la seva confiança cap a nosaltres». Alet també ha explicat que en aquests moments encara no ha parlat amb cap de les formacions per poder iniciar algun pacte per poder governar, tot i que «entenem que som la força més votada i, per tant, hauríem de governar». De totes maneres, Alet assegura que la formació està disposada a parlar amb les altres formacions per «poder treballar conjuntament i crear cohesió de grup per poder millorar el municipi».

La formació també es planteja governar amb majoria simple en cas que els republicans i els independents no fessin pacte entre ells, ja que consideren que «tenim experiència a l'Ajuntament i tenim les suficients capacitats per governar».

Pel que fa a la segona força més votats, ERC, amb 64 vots, el seu cap de llista, Albert Solé, ha explicat que les negociacions encara estan molt verdes. De fet, ha assegurat que a hores d'ara només s'han trobat amb una de les formacions, tot i que «tenim clar que pactar per pactar no ho farem. Nosaltres volem treballar pel municipi».

Finalment, l'Agrupació d'Electors, que ha governat en aquest mandat amb majoria absoluta, ja que el 2015 va aconseguir fins a 5 regidors, enguany s'ha quedat amb 2 representants, fet que Pere Vilaginés ha explicat que des del partit ho valoraran fredament i també ho ha associat, en part, al fet que s'hagin presentat tres candidatures, quan el 2015 només n'eren dues.

Així, el cap de llista dels independents ha explicat, com les altres candidatures, que les negociacions estan molt verdes i hi ha tots els fronts possibles oberts, tot i que des de la seva formació el pacte podria estar encaminat cap al partit encapçalat per Solé, Esquerra Republicana.

Totes les formacions coincideixen que els resultats finals del municipi, amb una formació amb 3 regidors i dues amb 2, eren previsibles, «perquè s'han presentat tres formacions en una població amb 200 i escaigs votants».

De totes maneres, totes tres han assegurat que desconeixien l'ordre en què podien quedar finalment els resultats.