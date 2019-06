El Centre Tecnològic estudia com afecta el canvi climàtic en la producció de la tòfona

arxiu particular

Membres investigadors del projecte dimarts al matí arxiu particular

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) ha iniciat un projecte d'investigació per determinar els factors gènics que intervenen en les dues espècies de tòfona, la d'estiu i la negra, d'hivern, segons les condicions climàtiques i la variació que podrien experimentar les espècies en el futur a causa del canvi climàtic.

Daniel Oliach, investigador del centre, juntament amb altres experts, han fet aquest dimarts i dimecres l'extracció de les arrels micorrizes de les dues espècies de tòfona, la Tuber aestivum (d'estiu) i la Tuber melanosporum (negra o d'hivern) que van ser plantades en una parcel·la de la Diputació de Lleida situada a Maials (Segrià) amb arbres que han estat en sequera i altres amb regadiu constant, per tal de poder veure les diferències gèniques que les dues espècies presentaven segons la situació en què es trobaven, és a dir, en zona humida o seca.

La tòfona, segons explica Oliach, es troba en zones silvestres de més de 600 metres d'alçada, «el que passa és que cada vegada les temperatures són més altes i les precipitacions són més baixes i, per tant, a causa del canvi climàtic que s'està produint, s'avalua la possibilitat de la producció de l'espècie en zones de 400 metres d'alçada per saber l'adaptació i els canvis que es poden produir quan es cultiven en espais més baixos».

A hores d'ara, Oliach explica que la que està tenint més adaptació és a la tòfona d'estiu, que apareix del mes de maig al juny aproximadament, ja que les plujes d'hivern permeten la seva producció i, en canvi, la tòfona negra presenta més dificultats a causa de la sequera.

Així, a partir d'avui, les arrels extretes s'estan avaluant al laboratori per poder saber com competeixen les espècies en diferents escenaris climàtics i com s'adapten al canvi. També, la intenció del projecte és poder analitzar i «millorar la seva producció en les millors condicions possibles».

La idea va sorgir el 2015 i s'està treballant conjuntament amb l'Institut Federal Suís de Tecnologia, tot i que el projecte de la plantació de tòfones a la parcel·la es va dur a terme l'any 2018 i és previst que la seva avaluació final es dugui a terme a final d'aquest any 2019.

El projecte està impulsat pel CTFC i té la col·laboració econòmica de la Diputació de Lleida i també del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.