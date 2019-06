Solsona valora la possibilitat d'un servei de transport per als alumnes de primària locals

Solsona disposarà, a partir del proper curs escolar, en cas que hi hagi la demanda suficient, d'un servei de transport escolar per als alumnes de primària de la ciutat de Solsona perquè puguin accedir al seu centre educatiu. Aquest fet facilitarà la conciliació familiar i laboral.

El nou servei sorgeix per donar resposta a noves necessitats, millorar el servei i optimitzar els recursos i les línies de transport públic que gestiona el Consell Comarcal: transport escolar, transport a la demanda i el bus interurbà. El Consell Comarcal intenta millorar aquests serveis i detectar noves necessitats any rere any.

Per tal de racionalitzar serveis i despeses es farà servir el mateix vehicle i se seguirà el mateix trajecte que el bus interurbà Solsona-Olius. El vehicle tindrà acompanyant, a càrrec de l'Ajuntament.

Qui estigui interessat a utilitzar aquest servei, caldrà que s'hi preinscrigui abans del dia 21 de juny.