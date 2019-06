El govern de Solsona no serà a la processó del Corpus

El Corpus de Solsona, un any més, prepara un calendari d'activitats que s'iniciarà el proper dimarts 18 de juny i finalitzarà el dissabte 29 de juny. En els actes centrals es podrà veure per primera vegada en un acte públic els nous regidors del consistori, ja que la constitució dels ajuntaments haurà tingut lloc una setmana abans, el 15 de juny. El consistori, per tercer any consecutiu, també manté la decisió d'assistir a la processó a títol personal.

El Corpus de Solsona, un dels més antics de Catalunya, que data del segle XIV, estarà durant vuit dies de celebració. El primer acte serà el dimarts 18 de juny, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, amb una xerrada a càrrec de Carles Freixes titulada «Ara balla el drac. El drac de Solsona i la processó de Corpus».

De totes maneres, no serà fins al dissabte 22 i el diumenge 23 quan es podran veure els actes centrals de la festa solsonina.

En aquest cas, el dissabte, a partir de les 12 del migdia hi haurà la tradicional Tronada a la plaça Major, que anirà seguida del cercavila del pregoner, acompanyat pels gegants i l'Orquestra Patinfanjàs «per convidar tothom a la celebració del Corpus», expliquen els organitzadors. A les 11 de la nit, després de les sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona a partir de dos quarts de 7, hi haurà la baixada del bou, la mulassa i el drac, amb l'exhibició del ball del drac i la roda de foc.

El diumenge, durant la baixada de la corporació municipal, juntament amb els representants del pubillatge solsoní i les figures protagonistes de la festa, faran la baixada des del consistori fins a la catedral. Serà en aquest moment quan els ciutadans podran veure per primera vegada els regidors que formaran el nou govern de la capital del Solsonès durant els propers quatre anys.

A continuació, després de la missa celebrada pel bisbe Xavier Novell, es durà a terme pels car-rers de la ciutat una processó solemne, per a la qual el govern ha decidit mantenir la decisió que va prendre l'any 2017 d'assistir en aquest acte de manera voluntària, ja que fins llavors els membres del consistori havien d'assistir-hi.

Aquesta decisió, que s'havia tractat des de Xavier Jounou com a alcalde, es va revifar després que la CUP entengués que no era necessària la seva assistència com a ens municipals, ententent així una separació d'estaments. La idea va ser aprovada pel govern amb David Rodríguez d'alcalde.