Sant Llorenç celebrarà el mil·lenari de l'arribada de l'orde benedictí al poble

El municipi de Sant Llorenç de Morunys celebra els 1.000 anys de l'arribada dels monjos benedictins al priorat situat a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys. Per aquest motiu, els membres del Consell de la Parròquia preparen un conjunt d'actes per commemorar el mil·lenari de l'arribada de l'orde benedictí.

El diumenge 16 de juny a les 6 de la tarda hi haurà una conferència del pare benedictí Jordi Castanyer sobre la vida monacal i la regla de sant Benet i la seva expansió que va tenir a Europa.

Tot i així, Castanyer també parlarà d'una comunitat que havia viscut des de principi del segle X on es troba l'actual priorat, tot i que ha assegurat que «aquesta comunitat no tenia res a veure amb l'orde benedictí. Ara se celebra l'arribada d'aquesta comunitat benedictina, no de la construcció de l'edifici, perquè ja hi era amb anterioritat».

Al mateix acte també es durà a terme la presentació d'un fulletó sobre la història del priorat de Sant Llorenç a càrrec de Jaume Adam, membre del consell de la parròquia.

Adam ha explicat que l'arribada dels monjos benedictins ara fa 1.0000 anys va tenir una gran rellevància per al territori.

El fet més important va ser que l'any 1297 el Priorat té terres propies al voltant d'on estaven situats els benedictins. Amb això, es va pactar amb el vescomte de Cardona la possibilitat de construir una vila al voltant del Priorat. «Per tant, podríem dir que sense els benedictics segurament no hagués existit mai el poble de Sant Llorenç de Morunys, o almenys com l'entenem a dia d'avui», ha assegurat.

Però aquest no va ser l'únic fet destacable que va tenir rellevància al municipi, explica el membre del consell.

També l'orde dels benedictins va construir l'església romànica que actualment hi ha al municipi. «La seva construcció es desconeix quan va ser exactament després de la seva arribada, però hi ha un document de l'any 1035 que explica que en aquell moment ja estava en funcionament».

Finalment, el tercer acte que la comunitat va realitzar, «tot i que no menys important», va ser el culta a la Mare de Déu dels Colls, la patrona del municipi. «De fet, la llegenda diu que els monjos van descobrir la troballa i la van portar amb processó fins a l'església».

També Jaume Adam ha volgut destacar una part important del fulletó que es presentarà el proper cap de setmana, sobre la desaparició d'aquest orde al municipi.

Segons ha explicat, el 1593 amb l'aparició del bisbat al territori, el priorat va quedar «cada vegada més absorbit, ja que cada vegada hi havia més capellans i menys monjos benedictins».

Així, la celebració, segons expliquen els membres organitzadors, a part de fer una explicació històrica, també servirà per retre homenatge a la comunitat benedictina, que va conviure amb la gent del municipi durant 300 anys.

L'acte de celebració es clourà amb un refrigeri als claustres del monestir, «lloc idoni per a la celebració», ha assegurat Adam, i es preveuen actes de cara a la Festa Major del poble.