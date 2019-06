L'Ajuntament convoca una borsa de treball per cobrir la plaça de conserge

L'Ajuntament de Solsona convoca la creació d'una borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir temporalment un lloc de conserge del Museu Diocesà i Comarcal. El contracte serà per al mes de juliol de 37,5 hores setmanals repartides de dimarts a diumenge. Les persones que hi estiguin interessades tenen temps de presentar la sol·licitud fins divendres que ve, dia 14.

El lloc de treball temporal ha de servir per cobrir vacances d'una treballadora i altres necessitats futures. Les seves funcions consisteixen a atendre el públic personalment i telefònicament, vigilar les instal·lacions i custodiar-ne els equipaments i el material, encar-regar-se de l'obertura i tancament del museu i de la venda d'entrades, vetllar pel compliment de la normativa i recollir, distribuir i arxivar documentació i correspondència interna.

Les bases completes d'aquesta borsa de treball es poden consultar al web del consistori.