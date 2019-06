«Polítics» omple el teatre amb una comèdia que critica l'statu quo

Aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Solsona s'ha representat l'obra Polítics, que ha donat el tret d'inici a la setzena Setmana de la Gent Gran. La companyia Xalats Xalant, solsonines i solsonins usuaris de les activitats organitzades per a la gent gran, ha actuat en dues funcions, el dissabte 8 a les 10 de la nit i el diumenge 9 a les 7 de la tarda.

La sala, plena de gom a gom de gent gran i famílies, va gaudir d'una obra «amb una visió còmica però a la vegada crítica i sarcàstica de la hipocresia, falsedat i mentida que hi ha al món de la política actual», deia l'organització.

A través d'11 escenes, la comèdia volia representar moments de la vida quotidiana, abans de l'arribada de les eleccions. A l'inici, la directora i autora, Ester Colell, va voler especificar que l'obra no volia ser una crítica a un grup de polítics en concret, sinó un retrat de la política contemporània sense ànim d'ofendre.

La representació plasmava situacions com les entrevistes electorals o els mítings on els polítics repeteixen els mateixos discursos com autòmats, venent fum, sense aportar propostes noves. «Les nostres promeses són promeses i no acaben només amb promeses», era una de les frases de l'obra. Per a l'ocasió s'ha elaborat un videoclip on els actors demanaven el vot a solsonins amb la veu d'Anna Roca i el muntatge i la música de Sergi Torricelli.

El teatre va tenir la participació de tres nens que volien aportar una visió jove i crítica de la política amb preguntes que qüestionaven la veritat dels polítics. El públic també va participar en la producció seguint les instruccions que donaven els actors: aplaudint, cridant o pujant a l'escenari per col·laborar.

L'última escena era protagonitzada per una urna on cada actor va dipositar la seva papereta votant per tots els qui dedicaven l'obra com «pels que creuen que la democràcia és posar un paperet a l'urna cada 4 anys». La representació va acabar amb la descripció de «la política que volem», solidària, innovadora, sense manipulacions, constructiva, amb valors, i, per sobre de tot, lliure.

La valoració de la directora Colell és molt positiva. La idea va sorgir d'un esquetx improvisat pels alumnes de l'activitat de teatre per a la gent gran, els actors que han protagonitzat la comèdia. Defensa que pot servir perquè els polítics tinguin una visió general que es té de la política i, alhora, pot fer reflexionar molts ciutadans. «Pensar és important, el poble som els que tenim el poder per canviar la política i la societat».