El canvi de Biosca i Torà de la Segarra al Solsonès torna al Parlament

Els alcaldes de Biosca i Torà, a la Segarra, compareixeran davant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en un intent de desencallar la seva petició de canvi de comarca. Les dues poblacions avui de la Segarra van demanar de passar a formar part del Solsonès, però el procés es va aturar arran del darrer canvi de la llei de vegueries per a la creació de la regió del Penedès. El procés es va iniciar fa una dècada.

L'alcalde en funcions de Biosca, Corneli Caubet, ha explicat que la compareixença servirà per explicar els motius pels quals volen passar a ser del Solsonès, una intervenció que haurà de definiri el nou ajuntament que es constitueixi a partir de dissabte. Caubet deixa el càrrec i ha advertir que «haurà de ser el nou ajuntament qui continuï tirant endavant el projecte».

Tot i que a hores d'ara encara no ha estat fixat el dia per a la intervenció a la comissió parlamentària, els actuals responsables municipals entenien que és una nova oportunitat per exposar el posicionament del territori. Tant Biosca com Torà tenen pocs vincles amb la comarca de la Segarra més enllà de les reunions al Consell Comarcal i els serveis d'agricultura, «per a la resta administrativament ja formem part del Solsonès. Per exemple, el bisbat és del Solsona, el partit judicial i el servei d'aigües també», segons Caubet.

Un altre motiu pel qual volen fer el pas de canviar de comarca és per la semblança geogràfica i econòmica que tenen els municipis amb els del Solsonès. Caubet considera que «el territori s'ajusta més a la nostra situació» i «creu que a l'hora de tenir alguna subvenció per arreglar camins, per exemple, la Segarra, que té unes altres característiques no tan rurals, potser no necessitarà tants diners com nosaltres o el Solsonès».

Caubet també veu que si l'organització territorial en vegueries prospera, Biosca i Torà formarien part de la vegueria de Ponent, i això pensa que encara els podria allunyar més del Solsonès i de la Catalunya Central i «podríem perdre els serveis que el Solsonès ens ofereix». I afegeix que «la nostra proximitat amb Pinós, que és el cor de Catalunya, mostra l'evidència que hauríem de formar part de la vegueria de la Catalu-nya Central».

La reivindicació va començar a prendre forma el 2010 amb l'aprovació per unanimitat als plens del canvi de comarca. El debat de la llei de vegueries va deixar aparcada aquesta qüestió. Els canvis de límits provincials també els ha d'aprovar l'Estat.