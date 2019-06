Antoni Márquez podria tornar a ser alcalde d'Olius gràcies al vot d'Esquerra

Tot apunta que Antoni Márquez, de l'Agrupació d'Electors Independents per Olius (AEIO), repetirà com a alcalde, perquè hi ha un pacte pràcticament fet entre aquest grup i l'únic regidor d'ERC, Josep Caelles. Entre les dues formacions tindrien majoria absoluta per triar l'alcalde i deixarien fora d'un futur govern Junts xOlius, que va ser la llista guanyadora el 26 de maig. JxO també va obtenir tres regidors, com AEIO.

Quan falten tres dies per a la constitució dels nous ajuntaments (serà dissabte a les 12 del migdia), el pacte per a l'elecció d'alcalde està gairebé tancat, però Caelles assegura que «la formació es mantindrà a l'oposició després de valorar els resultats electorals que vam treure, tal com vam anunciar fa uns dies».

El pacte amb Márquez no es tanca només a Olius. ERC necessita el suport dels independents per guanyar estabilitat en un futur govern del Consell Comarcal. En aquest sentit, Caelles afirma que «no hi ha cap paper firmat encara, ja que volem esperar els possibles pactes que hi podria haver per formar el Consell Comarcal. Tot i així, tot apunta que anirem a favor dels Independents».

Per la seva banda, Montserrat Giralt, la candidata de JuntsxOlius, que es va imposar a les urnes, ha admès que a la seva formació el pacte i l'actitud d'ERC els ha decebut. «Considerem que als municipis ha de governar la llista més votada», afirma. «Tenim clar que estarem a l'oposició per fer poble, com hem dit sempre, i per sumar millores per al municipi», ha afegit. Giralt ha assegurat que tant els Independents com ERC «tenen altres intencions polítiques a part de governar al municipi, i miren l'àmbit comarcal». La candidata de JxO ha explicat que els tres regidors del seu grup votaran la seva candidatura, fet que, si a últim moment el republicà canviés d'opinió, donaria l'alcaldia a Giralt.