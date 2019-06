Gairebé 80 alumnes de Solsona inicien la selectivitat, que s'acabarà divendres

Fins a 75 alumnes de l'escola Arrels II i l'institut Francesc Ribalta de Solsona inicien avui les proves de selectivitat per poder accedir als estudis universitaris.

En aquest cas, el centre Francesc Ribalta té 51 alumnes, 30 de batxillerats humanístic-social i 21 de cientificotecnològic. Aquests estudiants faran les proves a la universitat FUB de Manresa.

Pel que fa a l'escola Arrels II, hi haurà fins a 24 alumnes, que s'examinaran a la Universitat Politècnica de Manresa (UPC).

Responsables del centre expliquen que enguany hi ha més alumnes de ciències que d'humanitats, però que en tot cas «aquesta dada no és representativa, ja que cada any varia en funció del nombre d'estudiants matriculats», ha explicat la cap d'estudis del centre, Olga Cortés. Les proves finalitzaran divendres i els resultats se sabran el proper 26 de juny.